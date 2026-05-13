Brotes de hantavirus reviven profecías de Baba Vanga ¿Ella sabía?

Las recientes alertas sanitarias relacionadas con el hantavirus y un brote masivo de gastroenteritis en Cabo Verde han provocado que resurjan en redes sociales teorías vinculadas con antiguas predicciones atribuidas a la vidente búlgara Baba Vanga. Aunque especialistas descartan cualquier relación científica entre ambos episodios y supuestas profecías, miles de usuarios han retomado interpretaciones sobre enfermedades globales anunciadas por la conocida mística europea.

Uno de los casos que más atención ha generado es el brote de hantavirus asociado al crucero de lujo MV Hondius, que dejó al menos tres personas fallecidas y obligó al desembarco de cerca de 150 pasajeros en Tenerife para iniciar su repatriación. La embarcación, que partió desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, permanece bajo vigilancia sanitaria internacional tras confirmarse varios contagios vinculados con la cepa Andes del virus.

De manera paralela, Cabo Verde también enfrenta cuestionamientos por otro episodio sanitario: un brote de gastroenteritis viral que afectó a unos 2 mil turistas en una popular zona vacacional. Ocho personas murieron tras presentar complicaciones y decenas de visitantes iniciaron acciones legales contra la agencia turística TUI, empresa que comercializaba los paquetes de viaje.

Ambos acontecimientos comenzaron a ser relacionados en redes sociales con una de las predicciones más difundidas de Baba Vanga, quien supuestamente advirtió sobre la aparición de nuevos virus letales después de la pandemia de Covid-19.

Brotes virales reavivan teorías sobre profecías de Baba Vanga

De acuerdo con las interpretaciones populares de sus profecías, la vidente habría anticipado que agentes infecciosos ocultos en zonas congeladas serían liberados debido al calentamiento global y provocarían nuevas crisis sanitarias internacionales. También se le atribuyen advertencias sobre desastres naturales, hambrunas y epidemias relacionadas con cambios climáticos extremos.

En el caso del hantavirus, algunas versiones señalan que la supuesta “zona cero” estaría en Ushuaia, ciudad argentina conocida como “el fin del mundo”, donde pasajeros del MV Hondius realizaron actividades turísticas antes de abordar el crucero. Investigaciones preliminares apuntan a que dos turistas neerlandeses pudieron haberse contagiado tras visitar un vertedero frecuentado por aves y roedores, hábitat asociado a la propagación de la cepa Andes.

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre el brote, aunque ha insistido en que el riesgo de propagación global sigue siendo bajo. El hantavirus se transmite principalmente por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, y la variante Andes es la única conocida con capacidad limitada de transmisión entre personas.

¿Quién fue Baba Vanga y por qué siguen vigentes sus predicciones?

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova, nació en 1911 en Strumica, región que actualmente forma parte de Macedonia del Norte. Su fama comenzó a crecer durante la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosas personas comenzaron a buscarla debido a sus supuestas capacidades de clarividencia y sanación.

Uno de los episodios más conocidos de su vida ocurrió durante su infancia, cuando presuntamente fue arrastrada por un tornado y quedó gravemente herida. Tras ese accidente perdió la vista de forma gradual, situación que sus seguidores relacionan con el inicio de sus supuestas visiones proféticas.

Con el paso de las décadas, a Baba Vanga se le atribuyeron predicciones sobre diversos acontecimientos históricos, entre ellos el desastre nuclear de Chernóbil, la disolución de la Unión Soviética y los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Sin embargo, expertos han señalado en repetidas ocasiones que muchas de estas interpretaciones surgieron años después de los hechos y carecen de evidencia documental verificable.

Las teorías alrededor de las nuevas enfermedades surgieron nuevamente tras los recientes brotes virales registrados en distintas regiones del mundo. Usuarios en plataformas digitales afirman que la combinación entre nuevas infecciones, fenómenos climáticos extremos y alertas epidemiológicas coincide con escenarios descritos por la vidente búlgara.

Pese a ello, científicos y autoridades sanitarias subrayan que no existe evidencia que vincule las actuales emergencias médicas con predicciones místicas. Los especialistas insisten en que tanto el hantavirus como otros virus gastrointestinales tienen explicaciones epidemiológicas concretas relacionadas con factores ambientales, higiene, movilidad internacional y exposición a animales transmisores.