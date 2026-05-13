Reportan doce muertos en ataques israelíes en Líbano

El ejército israelí intensificó sus ataques en territorio libanés, con cuatro bombardeos dirigidos contra automóviles al sur de Beirut que dejaron un saldo de 12 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud de Líbano, pese a la tregua vigente desde el 17 de abril.

Desde la semana pasada, Israel ha aumentado la frecuencia de sus ofensivas en el país vecino. Ambos gobiernos tienen previsto iniciar el jueves en Washington una nueva ronda de conversaciones bajo mediación estadounidense.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en ataques contra tres vehículos situados a unos veinte kilómetros al sur de la capital. La Agencia Nacional de Información (NNA) detalló que dos automóviles fueron alcanzados en la transitada autopista que conecta Beirut con el sur, mientras que un tercero fue atacado en una carretera de la misma zona.

Un cuarto ataque impactó un automóvil en la entrada de Saida, la principal ciudad del sur, a unos cuarenta kilómetros de Beirut. Allí, una persona falleció y otra resultó herida, según la misma fuente. Además, en la región de Tiro, tres vehículos fueron alcanzados por bombardeos israelíes, provocando tres muertes adicionales.

Desde la entrada en vigor de la tregua, más de 400 personas han perdido la vida. Israel sostiene que sus ataques tienen como objetivo a combatientes de Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

El miércoles, las fuerzas israelíes ejecutaron nuevas ofensivas en el sur, especialmente en la región de Tiro, tras emitir dos órdenes de evacuación: primero para seis aldeas y posteriormente para otras tres.

Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques contra tropas israelíes en territorio libanés, algunos de ellos con drones explosivos.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul) expresó su “creciente preocupación” por las acciones de combatientes de Hezbolá y soldados israelíes cerca de sus posiciones en el sur del país.

El uso cada vez más frecuente de drones, que han provocado explosiones en nuestras bases y sus alrededores, pone en riesgo a los cascos azules”, advirtió la misión.

Con información de AFP.