Vance afirma que Estados Unidos está avanzando en negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este miércoles que considera que las negociaciones con Irán para poner fin a las hostilidades están mostrando avances, pese a que el presidente Donald Trump rechazó la última propuesta presentada por Teherán al considerarla inaceptable.

“Creo que estamos avanzando. La cuestión fundamental es: ¿avanzamos lo suficiente como para cumplir la línea roja del presidente?”, señaló Vance ante periodistas en la Casa Blanca.

Añadió que Trump necesita garantías de que se han establecido mecanismos de seguridad que impidan a Irán alcanzar la capacidad de desarrollar un arma nuclear.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se han desarrollado en Islamabad y con mediación de Pakistán. Tras más de 21 horas de diálogo, Washington presentó lo que llamó su “oferta final y mejor”, centrada en limitar el programa nuclear iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Teherán rechazó las condiciones, calificándolas de “exigencias irrazonables”.

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf insistió en que no hay alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní, incluidos el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos congelados y el fin de la guerra en todos los frentes, como Líbano.

Contrapropuesta iraní

La propuesta de Teherán se articula en 14 puntos que exigen:

Fin de las hostilidades en todos los frentes.

Levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Liberación de fondos iraníes congelados.

Reconocimiento de su derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos.

Trump respondió que la contrapropuesta es “totalmente inaceptable” y advirtió que la tregua está en estado crítico. Esta postura ha generado incertidumbre en los mercados, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, complicando las expectativas de estabilidad en el estrecho de Ormuz.

Impacto económico

En Estados Unidos, la guerra con Irán ya ha costado cerca de 29 mil millones de dólares, cifra que aumenta la presión sobre el gobierno en pleno año electoral. Además, la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años, lo que intensifica el debate sobre el costo de mantener la confrontación.

En Irán, la población enfrenta un futuro incierto. Voces ciudadanas expresan temor por la falta de claridad en las negociaciones y por las restricciones económicas que afectan la vida diaria.

Con información de Reuters.