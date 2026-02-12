Netanyahu afirma que Trump crea condiciones para un “buen acuerdo” con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está creando condiciones que podrían conducir a un “buen acuerdo” con Irán. La afirmación se produjo tras su encuentro en Washington, aunque Netanyahu mantuvo un tono de escepticismo respecto a la calidad de cualquier pacto.

“Creo que las condiciones que él está creando, combinadas con el hecho de que seguramente entienden que cometieron un error la última vez al no alcanzar un acuerdo, pueden crear las condiciones para lograr un buen acuerdo”, señaló en un comunicado oficial.

Netanyahu subrayó que cualquier pacto debe incluir no solo el tema nuclear, sino también los misiles balísticos iraníes y el apoyo de Teherán a grupos armados regionales.

Escepticismo israelí

El primer ministro insistió en que mantiene reservas sobre la posibilidad de que Irán cumpla con un acuerdo de largo plazo. “No les ocultaré que expresé un escepticismo general respecto a la calidad de cualquier acuerdo con Irán”, añadió.

Israel ha sido uno de los principales críticos de los intentos de negociación con Teherán, argumentando que el régimen iraní utiliza sus recursos para financiar milicias en Líbano, Siria, Irak y Yemen, además de apoyar a Hamás en Gaza.

Implicaciones regionales por la guerra en Gaza

El conflicto ha intensificado la presión internacional sobre Israel, con llamados a un alto el fuego y a garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, Netanyahu ha reiterado que la prioridad de su gobierno es la eliminación de Hamás como fuerza militar y política en Gaza.

La guerra también ha reavivado el debate sobre el papel de Irán, acusado de proveer apoyo financiero y militar a Hamás y otros grupos armados en la región. Para Netanyahu, cualquier acuerdo con Teherán debe abordar directamente este aspecto, ya que considera que la influencia iraní es uno de los principales factores de desestabilización en Medio Oriente.

La ofensiva en Gaza ha generado tensiones con países vecinos y ha puesto a prueba las relaciones de Israel con Estados Unidos y Europa. Mientras Washington respalda la seguridad israelí, también enfrenta críticas internas y externas por el costo humanitario del conflicto.

Con información de AFP.