Musk se convirtió en el mayor donante individual para las legislativas en EU

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha gastado 366 millones de dólares en el actual ciclo electoral de Estados Unidos, de los cuales 276 millones fueron donados desde julio a organizaciones que impulsan las campañas de candidatos republicanos, con el objetivo de ayudar al partido a mantener el control del Congreso, pese al aumento de las posibilidades de que los demócratas recuperen la mayoría en ambas cámaras.

La generosidad de Musk, de la que ya había informado The New York Times, lo convierte probablemente en el mayor donante político individual de las campañas de este año, de acuerdo con los registros de financiación electoral.

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El propietario de Tesla y SpaceX, además de exintegrante del gobierno del presidente Donald Trump, ha destinado recursos a grupos republicanos y a su propio comité de acción política, America PAC, según confirmó un portavoz de esta organización.

De los 276 millones de dólares donados durante el tercer trimestre, 158 millones se destinaron al Senate Leadership Fund, el comité de acción política creado para ayudar a elegir a republicanos al Senado y alineado con el líder de la mayoría en la Cámara alta, John Thune, de Dakota del Sur.

Otros 20 millones de dólares fueron transferidos al Congressional Leadership Fund, que respalda a los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes y está alineado con su presidente, Mike Johnson, de Luisiana.

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Musk destinó además 76 millones de dólares a su propio America PAC, que apoya a candidatos republicanos en siete estados clave y en casi tres docenas de distritos electorales de la Cámara de Representantes.

Asimismo, aportó 10 millones de dólares al Lone Star Liberty PAC, que respalda la candidatura del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, al Senado. Las últimas encuestas sitúan a Paxton en un empate técnico con el demócrata James Talarico.

A estas aportaciones se suman 10 millones de dólares para la Asociación de Gobernadores Republicanos y otros dos millones para la Asociación de Fiscales Generales Republicanos.

Las nuevas donaciones se harán públicas el jueves, cuando numerosos comités de acción política deberán revelar sus gastos correspondientes al tercer trimestre. Además, Musk ha aportado dinero a través de organizaciones que no están obligadas a revelar la identidad de sus donantes, según The New York Times y el portavoz de America PAC.

El respaldo financiero del empresario adquiere relevancia ante las posibles consecuencias políticas y empresariales de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Los demócratas de la Cámara de Representantes han pedido investigar los contratos de SpaceX con el gobierno federal, así como la gestión de Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante la presidencia de Trump.

Esta no es la primera vez que el multimillonario destina grandes cantidades de dinero a respaldar a los republicanos. Durante el ciclo electoral de 2024, aportó alrededor de 290 millones de dólares para impulsar la candidatura presidencial de Trump, quien derrotó a la demócrata Kamala Harris.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, Musk encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado para reducir el tamaño y el gasto del gobierno federal. Sin embargo, abandonó esa responsabilidad después de varias disputas con el presidente.

El actual ciclo electoral comenzó el 1 de enero de 2025 y concluirá con las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos buscarán conservar sus mayorías en el Congreso frente a los demócratas.