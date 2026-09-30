El error "Unites States" marca el pacto de IA firmado por Trump

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en todas las comunicaciones del gobierno federal, en un documento que contiene una falta de ortografía: la frase aparece como "Unites States" en lugar de "United States".

El error, visible justo debajo de la firma de Trump, se difundió primero en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca y en la cuenta de Truth Social del propio presidente, según reportó el periodista Matt Novak, de Gizmodo, citado por TechCrunch.

La misma falta ortográfica apareció en un segundo documento firmado ese día, el "Joint Commitment on Frontier Responsibilities", un compromiso voluntario entre Trump y líderes tecnológicos para implementar controles de seguridad en el desarrollo de modelos de IA de vanguardia. Líderes tecnológicos firman compromiso voluntario de seguridad

El acuerdo, también conocido como "White House Accord on Super Intelligence" y difundido por el New York Post, lleva las firmas de Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Sundar Pichai (Google), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI).

Las empresas se comprometieron a cuatro medidas: controles internos para monitorear capacidades de riesgo, un equipo interno de supervisión, la contratación de un auditor externo independiente y la designación de un comité del consejo de administración para recibir reportes.

"Con el tiempo puede tener sentido codificar estos pasos en leyes o regulaciones", reconoce el propio documento, que no establece sanciones legales para quien lo incumpla.

A la reunión en la Casa Blanca asistieron 31 personas, entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y los directivos Jeff Bezos (Amazon) y Satya Nadella (Microsoft). Sam Altman, de OpenAI, no asistió porque se encontraba en la conferencia anual de su empresa en San Francisco. Una encuesta en Truth Social definió el nombre

La orden ejecutiva ordena a las agencias federales reemplazar "artificial intelligence" por "superintelligence" o "SI" en cartas, sitios web, informes y documentos de política, mientras la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología redacta en 60 días una definición legal para el Congreso.

Trump impulsó el cambio después de que, según la propia orden, 65 por ciento de más de 50 mil votos en una encuesta de Truth Social eligiera "Super Intelligence" frente a "Superior Intelligence", tras afirmar el presidente que el término "artificial" sonaba "fake".

El académico Pedro Domingos, de la Universidad de Washington, cuestionó la decisión: "Si quieres maximizar el rechazo contra la IA, renómbrala Superior Intelligence", declaró a DW.

El término "inteligencia artificial" fue acuñado en 1955 por John McCarthy para el taller de Dartmouth, donde originalmente significaba "hecho por humanos".

Una encuesta de CNN/SSRS citada por DW indica que cerca de nueve de cada diez estadounidenses están más preocupados que entusiasmados con que la IA supere la inteligencia humana, mientras el senador Bernie Sanders presentó un proyecto para prohibir el desarrollo de "superinteligencia artificial" no controlable.