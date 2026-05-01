"No estoy satisfecho con él": Trump rechaza la nueva propuesta de Irán para negociar con EU

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó este viernes su desacuerdo con la nueva propuesta presentada por Irán para entablar negociaciones de paz con Washington.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, declaró ante periodistas, aunque reconoció que Teherán ha mostrado ciertos avances en las conversaciones. El mandatario añadió que aún no está seguro de que el régimen pueda cumplir con los requisitos exigidos por Estados Unidos

Al ser consultado sobre la posibilidad de enviar otra delegación a Pakistán, país que actúa como mediador en el diálogo, Trump respondió: “Sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros”. Sin embargo, aclaró que “el viaje es muy largo” y que actualmente las negociaciones se desarrollan principalmente a través de llamadas telefónicas.

Críticas al liderazgo iraní

Trump describió la situación interna de Irán como un escenario de fragmentación y desorganización.

Han avanzado pero no estoy seguro de que lleguen a la meta. Hay una tremenda discordia. Tienen serios problemas para llevarse bien en Irán. El liderazgo está muy fragmentado. Hay dos o tres grupos, tal vez cuatro. Y es un liderazgo muy desorganizado. Dicho esto, todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos perdidos”, señaló.

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para negociar con Estados Unidos, criticando la fragmentación del liderazgo iraní y la postura de España e Italia. REUTERS

El presidente también dirigió críticas hacia España e Italia, asegurando que ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear. “No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó, mostrando su descontento con la postura europea frente al conflicto.

La propuesta iraní

Horas antes, la agencia oficial iraní IRNA informó que la República Islámica de Irán entregó a Pakistán un nuevo texto de negociación, sin revelar detalles sobre su contenido. El documento fue remitido la noche del jueves como parte de los esfuerzos diplomáticos para mantener abierta la vía del diálogo.