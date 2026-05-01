León XIV nombra a Evelio Menjivar, exmigrante indocumentado, como obispo en Virginia

El Papa León XIV designó como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, a Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, quien hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar en Washington. El anuncio fue realizado este viernes a través de un comunicado oficial del Vaticano.

Nacido en El Salvador, Menjivar emigró a Estados Unidos en 1990 huyendo del conflicto armado en su país. Relató haber crecido en la pobreza y que, en su intento por cruzar la frontera, fue detenido en México. Según contó en una entrevista el año pasado, logró salir en libertad tras pagar un soborno y finalmente ingresó a territorio estadounidense por Tijuana.

Ordenado sacerdote en 2004, Menjivar ha desarrollado su ministerio en comunidades migrantes y parroquias de la arquidiócesis de Washington, hasta ser nombrado obispo auxiliar en 2023.

El nombramiento ocurre después de que León XIV, primer pontífice estadounidense, criticara la guerra en Irán y calificara la política migratoria del presidente Donald Trump como “sumamente irrespetuosa”, pidiendo que se trate a las personas “con humanidad”. El mandatario estadounidense lo había llamado “débil” tras sus declaraciones contra la amenaza de destruir a Irán.

La designación de Menjivar, un exmigrante indocumentado que logró rehacer su vida en Estados Unidos, es vista como un gesto simbólico del Vaticano en favor de los migrantes y de la dignidad humana.

Su historia personal, marcada por la pobreza, la migración y la resiliencia, refuerza el mensaje del papa León XIV sobre la necesidad de una Iglesia cercana a quienes enfrentan exclusión y violencia.