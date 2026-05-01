La Casa Blanca declara que la guerra contra Irán ‘terminó’ al cumplirse plazo de autorización bélica

La Casa Blanca afirmó este viernes que el alto el fuego alcanzado con Irán “puso fin” a las hostilidades, justo cuando se cumplía el plazo de 60 días establecido por la Resolución sobre Poderes Bélicos de 1973. Esta norma obliga al presidente a solicitar autorización del Congreso para mantener acciones militares más allá de ese periodo, o pedir una prórroga de 30 días por “necesidad militar inevitable” mientras se retiran las fuerzas.

La guerra comenzó el 28 de febrero, con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente notificó formalmente al Congreso 48 horas después, lo que activó el conteo que concluyó el 1 de mayo.

Un alto funcionario del Gobierno, bajo condición de anonimato, explicó que “a efectos de la Resolución sobre los Poderes Bélicos, las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han terminado”.

Con esta declaración, la administración busca justificar que el plazo legal no es aplicable, pese a que continúan los despliegues militares en la región y el bloqueo de exportaciones de petróleo iraní.

Reacción demócrata

Los demócratas rechazaron la interpretación, señalando que la ley de 1973 no contempla un alto el fuego como salida legal. Argumentaron que el bloqueo naval estadounidense constituye una hostilidad activa.

La senadora Jeanne Shaheen, representante demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores, declaró: “Tras sesenta días de conflicto, el presidente Trump sigue sin tener una estrategia ni una salida para esta guerra mal planificada”.

La Casa Blanca afirmó que la guerra contra Irán “terminó” al cumplirse el plazo de autorización bélica, en medio de críticas demócratas y tensiones en el Congreso. AFP

Para la legisladora, el plazo es un “umbral legal claro” que obliga al Ejecutivo a actuar conforme a la Constitución.

Los republicanos, con una ajustada mayoría en el Congreso, han bloqueado sistemáticamente las resoluciones que buscan poner fin al conflicto. La guerra ha provocado miles de muertos, daños por miles de millones de dólares, alteraciones en los mercados energéticos y un aumento generalizado de los precios al consumo.

Las encuestas reflejan que el conflicto es impopular entre los estadounidenses, a seis meses de las elecciones legislativas de noviembre. La popularidad de Trump cayó esta semana a su nivel más bajo del mandato, con gran parte de la ciudadanía responsabilizando a la guerra del encarecimiento de la vida.

Trump recibió información sobre planes de nuevos ataques militares para presionar a Irán a negociar el fin del conflicto.

En caso de reanudarse los combates, el presidente podría comunicar al Congreso que se inicia un nuevo plazo de 60 días, práctica utilizada por mandatarios de ambos partidos desde la aprobación de la ley en respuesta a la guerra de Vietnam.

Con información de Reuters.