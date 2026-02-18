¡Mira un capiballa! Capibara se mete a supermercado; lo sacaron en carrito | VIDEO

Un visitante inesperado se volvió viral en redes sociales, pues para la sorpresa de propios y extraños un capibara real, ingresó a un supermercado dejando a más de uno con la boca abierta al ver el tamaño del animal.

Los hechos se presentaron en Rio Branco, Brasil, donde la especie ingresó a un supermercado sin que nadie se diera cuenta de cómo logró hacerlo entrar. La escena ocurrió la mañana del 14 de febrero y rápidamente llamó la atención de quienes estaban en el lugar, ya que el animal caminaba tranquilamente entre los pasillos mientras era observado.

El curioso hecho quedó grabado en video por uno de los clientes del lugar, quien documentó la persecución y las maniobras que tuvieron que hacer empleados y un guarda de seguridad del local para retirar al tierno capibara.

En las imágenes se puede ver el momento en que un guardia de seguridad se acercó con cuidado, cargó al capibara y lo colocó dentro de un carrito de compras para retirarlo del local sin causarle daño. El procedimiento se realizó de forma controlada para evitar riesgos tanto para el animal como para los clientes, siguiendo los protocolos internos del establecimiento.

Después del incidente, la gerencia del supermercado informó que la prioridad fue mantener la seguridad de las personas y proteger el bienestar del ejemplar. También señalaron que el personal actuó rápidamente para evitar que el capibara se estresara o sufriera algún accidente mientras era retirado del sitio.

¿Cuál fue el destino del capibara?

Tras ser sacado del supermercado, el animal fue trasladado a una zona boscosa cercana donde finalmente fue liberado en su hábitat natural sin que se registraran complicaciones. Cabe mencionar que en un principio, algunas personas pensaron que se trataba de un contenido creado con inteligencia artificial, pero más tarde se confirmó que el hecho fue completamente real.

