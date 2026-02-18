Líder religioso vomita accidentalmente sobre el presidente de Taiwán | VIDEO

Durante un acto público en la ciudad de Tainan, en el marco de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, se produjo un incidente inesperado que involucró al presidente Lai Ching-te. Mientras se realizaba la tradicional entrega de sobres rojos en un templo local, el líder religioso encargado de dirigir la ceremonia sufrió un malestar repentino y vomitó de manera involuntaria, alcanzando la ropa del mandatario.

El evento fue interrumpido brevemente para atender al religioso, quien presentó un cuadro de indisposición física. Personal del templo y asistentes al acto colaboraron en las labores de limpieza y en la atención sanitaria, garantizando que la situación no derivara en mayores complicaciones.

Tras el incidente, las celebraciones se reanudaron bajo medidas de higiene y control, sin que se reportaran personas heridas ni afectaciones adicionales. El presidente permaneció en el lugar y el programa continuó con normalidad, en un ambiente de respeto hacia el líder religioso que sufrió el malestar.

La tradición de los sobres rojos en Taiwán

En Taiwán, los sobres rojos, conocidos como hóngbāo, forman parte de una práctica cultural profundamente arraigada que va mucho más allá del Año Nuevo Lunar. Recibir un sobre rojo impecable y lleno de dinero es uno de los momentos más esperados por los niños durante las celebraciones del Año Nuevo, pero esta costumbre también se extiende a otros ámbitos de la vida social.

Históricamente, el sobre rojo simboliza prosperidad, buena suerte y protección contra los malos espíritus. En el contexto del Año Nuevo, el dinero entregado dentro de estos sobres se conoce como yāsuì qián, que significa “dinero para protegerse de la vejez”. La práctica tiene raíces en la tradición china y se ha mantenido en Taiwán como un gesto de respeto y buenos deseos.

Más allá de las festividades de inicio de año, los sobres rojos aparecen en bodas, graduaciones, nacimientos y rituales en templos, donde funcionan como un símbolo de bendición y apoyo económico. En el ámbito laboral, también se entregan en fiestas de oficina como muestra de gratitud o incentivo.

En tiempos recientes, la tradición se ha adaptado a la era digital. Desde mediados de la década de 2010, aplicaciones de mensajería en Taiwán incorporaron versiones electrónicas de los sobres rojos, permitiendo enviar dinero simbólicamente a través de billeteras móviles durante el Año Nuevo Lunar.

¿Qué es el Año Nuevo Lunar?

El Año Nuevo Lunar, también conocido como Festival de Primavera, es una de las celebraciones más importantes de Asia y de las comunidades de origen chino alrededor del mundo. A diferencia del calendario gregoriano, esta festividad se rige por los ciclos de la luna nueva, lo que hace que cada año la fecha varíe entre finales de enero y mediados de febrero. En 2026, por ejemplo, comenzó el 17 de febrero, marcando el inicio del Año del Caballo de Fuego.

El Año Nuevo Lunar simboliza renovación, prosperidad y unión familiar. Es un periodo en el que millones de personas regresan a sus hogares para reunirse con sus familias, compartir cenas tradicionales y participar en rituales que buscan atraer buena fortuna. Se trata de una celebración que dura 15 días, culminando con el Festival de las Linternas, cuando se celebra la primera luna llena del año.

Cada Año Nuevo Lunar está representado por uno de los 12 animales del zodiaco chino, combinados con los cinco elementos naturales (madera, fuego, tierra, metal y agua). En 2026 corresponde al Caballo de Fuego, un símbolo asociado con la vitalidad, dinamismo y transformación. Según la tradición, la energía de cada animal y elemento influye en la personalidad, la fortuna y el destino de las personas durante ese ciclo.

Aunque tiene su origen en China, el Año Nuevo Lunar también se celebra en países como Vietnam, Corea del Sur, Singapur y Malasia, cada uno con variaciones culturales propias. En ciudades con comunidades chinas importantes, como Nueva York, Londres o Ciudad de México, se realizan desfiles, danzas del dragón y actividades culturales que reflejan la riqueza de esta tradición milenaria.