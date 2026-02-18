Fátima Bosch auxilia a adulto mayor en Ecuador

Fátima Bosch se encontraba cumpliendo con una serie de actividades programadas en la localidad, rodeada de cientos de simpatizantes, prensa y un equipo de logística encargado de mantener el orden.

El incidente ocurrió de manera repentina. Mientras el contingente avanzaba, un hombre de edad avanzada perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando sentado y visiblemente aturdido en el borde de una fuente pública. A diferencia de lo que suele ocurrir en estos eventos, donde la figura principal es evacuada o alejada del tumulto por precaución, Bosch se percató inmediatamente de la situación y detuvo la marcha.