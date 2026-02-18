Fátima Bosch auxilia a adulto mayor en Ecuador
Fátima Bosch rompió el protocolo en Ambato, Ecuador, para socorrer a un hombre de la tercera edad que cayó durante su recorrido en ese país.
Fátima Bosch se encontraba cumpliendo con una serie de actividades programadas en la localidad, rodeada de cientos de simpatizantes, prensa y un equipo de logística encargado de mantener el orden.
El incidente ocurrió de manera repentina. Mientras el contingente avanzaba, un hombre de edad avanzada perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando sentado y visiblemente aturdido en el borde de una fuente pública. A diferencia de lo que suele ocurrir en estos eventos, donde la figura principal es evacuada o alejada del tumulto por precaución, Bosch se percató inmediatamente de la situación y detuvo la marcha.