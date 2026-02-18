La IA ya comienza a dejar sin trabajo a jóvenes irlandeses

La evidencia preliminar sugiere que la inteligencia artificial (IA) está debilitando las oportunidades de empleo en algunos sectores de la economía irlandesa centrados en la tecnología, particularmente para los jóvenes graduados, según una investigación del Departamento de Finanzas del país.

El sólido mercado laboral de Irlanda está relativamente más expuesto a la IA que el promedio de las economías avanzadas, dada la alta concentración de empleos en los llamados sectores intensivos en conocimiento, como la tecnología, la ciencia y los servicios financieros, dijo el Departamento de Finanzas.

El empleo en tecnología se encuentra en riesgo de disrupción por la IA, que incluyen tecnología y servicios financieros, creció alrededor de un 4 por ciento entre 2023 y 2025, en comparación con el 4.5 por ciento entre las empresas de riesgo medio y el 6,25 por ciento en la categoría de riesgo bajo.

El empleo entre los jóvenes de 15 a 29 años en el grupo "en riesgo" cayó un 1 por ciento en el período y un 20 por ciento entre las empresas de tecnología solamente, mientras que el empleo entre los trabajadores de tecnología de 30 a 59 años creció un 12 por ciento.

La investigación también encontró que en sectores con menor exposición a la IA el crecimiento del empleo entre los trabajadores más jóvenes superó al de los mayores.

Si bien los investigadores dijeron que los resultados no pueden explicarse por una caída general del empleo entre los jóvenes, también puede ser prematuro atribuirlo únicamente a los efectos de sustitución por la IA.

El ministro de Finanzas, Simon Harris, dijo que el análisis sugiere que Irlanda puede estar en la frontera de los cambios en el mercado laboral de la IA y que el Gobierno debe invertir en la capacitación y recapacitación en los sectores expuestos.

Con información de Reuters.