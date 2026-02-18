¿Mensajes ocultos? Regulador solicita transcripción de actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) pidió a la cadena NBC las transcripciones de la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, luego de que el legislador republicano Randy Fine sugiriera que podían haberse infringido normas federales de decencia.

La comisionada Anna Gómez confirmó que analizó cuidadosamente las transcripciones, en su mayoría en español.

Las revisé cuidadosamente y no encontré ninguna violación de nuestras normas ni ninguna justificación para acosar a las emisoras por una actuación en directo estándar”

La FCC revisó la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl y descartó sanciones contra NBC tras denuncias de indecencia. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Fine sostuvo que el artista utilizó expresiones inapropiadas en español y pidió que se considerara la imposición de multas y la revisión de licencias de emisión.

Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó en redes sociales tras el espectáculo del 8 de febrero, calificando la presentación como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y criticando que se realizara principalmente en español.

Trump escribió: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, además de calificar el baile como “repugnante” e inadecuado para los niños.

Hasta el momento, la FCC no ha anunciado sanciones ni medidas adicionales contra NBC. La comisión indicó que no planea continuar con una revisión más amplia salvo que surjan nuevas pruebas.

Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marcó un hito en la historia del espectáculo de medio tiempo. Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en protagonizar en solitario este escenario, consolidando su presencia en uno de los eventos más vistos del planeta.

De acuerdo con cifras oficiales, la actuación alcanzó una audiencia de 135.4 millones de personas, superando el registro obtenido el año anterior por Kendrick Lamar y posicionándose por encima de presentaciones icónicas como las de Michael Jackson, Rihanna, Usher, Katy Perry y Lady Gaga.

El show incluyó varios de los éxitos más reconocidos del artista puertorriqueño, acompañado de referencias sociales y culturales que reforzaron su identidad en el escenario. Además, la presentación contó con momentos especiales y la participación de figuras invitadas como Lady Gaga y Ricky Martin, lo que añadió diversidad y potencia al espectáculo.

Polarización política y cultural

El show fue interpretado como un hito cultural para la comunidad latina, pero también como un punto de tensión política. Figuras republicanas cuestionaron la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny, mientras que sectores progresistas celebraron la inclusión de un espectáculo en español como un reflejo de la diversidad cultural de Estados Unidos.

Sectores conservadores criticaron duramente el contenido del espectáculo, señalando que algunas letras y coreografías eran “inapropiadas” para la televisión abierta.