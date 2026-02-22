Aerolíneas internacionales suspenden vuelos a Puerto Vallarta tras la muerte del ‘Mencho’

Este domingo 22 de febrero, fuerzas federales abatieron en Jalisco a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben 'N' (a) Mencho”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hay bloqueos y quema de autos en varios puntos. Cuartoscuro: Fernando Carranza García

Suspenden vuelos tras asesinato del ‘Mencho’

De acuerdo con reportes oficiales, tras el operativo se han registrado bloqueos y quema de autos en distintos estados. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que la entidad se encuentra en ‘código rojo’ y por ello se han cancelado algunas actividades.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta indicó en redes sociales que el sitio está resguardado por la Sedena y Guardia Nacional; sin embargo, por decisión de las líneas aéreas, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales fueron suspendidas.

Instamos a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender en todo momento las indicaciones del personal”, precisó en un comunicado el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Asimismo, GAP también confirmó la suspensión de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en Colima.

También suspendieron vuelos en el Aeropuerto Internacional de Colima. GAP

Aerolíneas confirman suspensión de vuelos

Air Canada informó en redes sociales que, debido a la situación “de seguridad” que afecta al aeropuerto de Puerto Vallarta, suspendió todos sus vuelos hacia y desde dicha terminal aérea.

Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema. Se recomienda a los clientes no intentar ir al aeropuerto a menos que su vuelo esté registrado como operando el http://aircanada.com . Se les notificará directamente sobre cualquier cambio en sus itinerarios”, indicó la empresa en X.

De acuerdo con reportes en redes sociales, otras aerolíneas como United, Southwest, Delta y Alaska Airlines también ya notificaron a sus usuarios sobre la cancelación de vuelos:

La situación de seguridad continúa deteriorándose y los ataques contra el aeropuerto y otros lugares en el estado mexicano de Jalisco por parte del Cártel CJNG se intensifican”, reportó CBS News.

¿Hay más aeropuertos afectados?

Hasta el momento se sabe que el único que ha suspendido operaciones internacionales (y algunas nacionales) es el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. El de Guadalajara sigue con operaciones normales y tampoco se reportan incidentes en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA).