Marco Rubio: “En Cuba el éxito solo se logra si se abandona el país”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su visión sobre la situación en Cuba, señalando que el país necesita un cambio profundo en su modelo político y económico.

Es triste que el único lugar donde los cubanos puedan tener éxito sea si abandonan el país. Eso es muy triste. Se ve a cubanos que van por todo el mundo y tienen éxito, excepto en Cuba"

"Eso tiene que cambiar, y para que eso cambie, hay que cambiar a las personas que están al mando, hay que cambiar el sistema que gobierna el país y hay que cambiar el modelo económico que sigue”, agregó Rubio.

El funcionario insistió en que la única salida para un futuro mejor en la isla pasa por una transformación estructural, y sugirió que podría existir una oportunidad para lograrlo en el contexto actual.

Operación militar contra Irán

Rubio también se refirió al conflicto en Irán, iniciado a finales del mes pasado por Estados Unidos e Israel. En declaraciones a periodistas tras participar en reuniones con ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Francia, aseguró que Washington está logrando sus objetivos militares sin necesidad de desplegar tropas terrestres.

Según explicó, los objetivos consisten en destruir las capacidades de misiles y drones de Irán, así como las fábricas destinadas a producir esas armas, además de afectar a su Armada y Fuerza Aérea. Rubio señaló que la operación podría concluir en “semanas y no en meses”.

El secretario de Estado reconoció que se han desplegado miles de soldados adicionales en la región, pero aclaró que su propósito es dar al presidente Donald Trump opciones para responder a posibles contingencias.

Siempre vamos a estar preparados para ofrecer al presidente la máxima flexibilidad y la máxima oportunidad de adaptarse a las contingencias, en caso de que surjan”

Estrecho de Ormuz y cooperación internacional

Rubio advirtió que Irán podría intentar establecer un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos. En ese sentido, instó a los países europeos y asiáticos que se benefician de esa ruta a contribuir en los esfuerzos para garantizar el libre paso una vez que finalice el conflicto.