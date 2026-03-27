Gobierno cubano expresa “preocupación” por desaparición de barcos de ayuda mexicanos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compartió su preocupación por el paradero de dos barcos que se dirigían a la isla desde México.

"Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha", compartió el mandatario cubano desde su cuenta de X.

Activan “Plan Marina” para localizar dos embarcaciones rumbo a Cuba

La Guardia Costera de la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina para localizar dos embarcaciones que zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando ayuda humanitaria. Hasta el momento no se ha podido establecer comunicación ni confirmar su arribo a la isla caribeña, previsto entre el 24 y 25 de marzo.

Los veleros llevaban a bordo nueve tripulantes de distintas nacionalidades, según el comunicado oficial.

La Marina desplegó protocolos de búsqueda y rescate, incluyendo el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval y Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén. También se activaron las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) y se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar las capacidades de localización.

La Semar solicitó a embarcaciones que operan en el Caribe y el Golfo de México reportar cualquier avistamiento Foto: Especial

Se estableció coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de las representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes.

El gobierno mexicano movilizó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, para rastrear la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. La búsqueda considera factores como las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas que pudieron alterar el trayecto de las embarcaciones.

La Semar hizo un llamado a la comunidad marítima nacional e internacional que opera en el Caribe y el Golfo de México para que, en caso de contar con información sobre los veleros, la reporten de inmediato a las autoridades navales.