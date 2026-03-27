Estados Unidos confirma llegada segura de los veleros desaparecidos rumbo a Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que los dos veleros que habían partido desde Isla Mujeres, Quintana Roo, rumbo a La Habana, Cuba, llegaron “sanos y salvos” a la isla caribeña. Las embarcaciones, identificadas como Friendship y Tigger Moth, transportaban ayuda humanitaria y llevaban a bordo nueve tripulantes, entre ellos un niño de tres años.

El vocero Anthony Randisi declaró a AFP que a las 10:36 horas se recibió el reporte de que ambas embarcaciones habían transitado con seguridad hasta Cuba. La Guardia Costera aclaró que no participó directamente en las labores de búsqueda, pero confirmó la información recibida desde la isla.

México implementó el Plan Marina para búsqueda de barcos

Los veleros habían zarpado el 21 de marzo desde Isla Mujeres con destino a La Habana, en medio del deterioro económico que atraviesa Cuba. Su arribo estaba previsto entre el 24 y 25 de marzo, pero al no establecerse comunicación ni confirmarse su llegada, la Secretaría de Marina (Semar) de México activó el Plan Marina para localizarlos.

La Semar puso en marcha el Plan Marina, en su fase de Búsqueda y Rescate Foto: Cuartoscuro

El operativo incluyó el despliegue de unidades de superficie y aéreas, entre ellas aeronaves tipo Persuader, además de la coordinación con Centros de Salvamento Marítimo (MRCC) de Cuba, Estados Unidos, Francia y Polonia. También se emitieron avisos a la comunidad marítima nacional e internacional para ampliar las capacidades de localización.

Cuba expresó su preocupación

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había expresado su “especial preocupación” por el paradero de los veleros y aseguró que desde Cuba se estaban realizando esfuerzos de búsqueda y salvamento. “Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, escribió en su cuenta de X.

Los veleros forman parte de una flotilla internacional que busca llevar apoyo humanitario a Cuba, en un contexto de crisis económica y escasez de bienes básicos.

Origen de la crisis en Cuba

La crisis comenzó con la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela, principal aliado energético de Cuba. Además, la infraestructura eléctrica envejecida agravó la situación, provocando apagones que afectaron a millones de personas.

Tras la operación militar estadounidense que capturó a Maduro, el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto, lo que dejó a la isla sin su principal fuente de combustible.

En paralelo, la pausa en los envíos de México y la imposibilidad de acceder a otros mercados internacionales dejaron a Cuba en una situación crítica. Negocios privados comenzaron a importar gasolina de manera directa para evitar el colapso total de la economía, un hecho inédito en el sistema socialista cubano.

La escasez de energía derivó en cortes prolongados de luz, suspensión de clases presenciales y dificultades para acceder a internet. Universitarios en La Habana realizaron protestas discretas exigiendo mejores condiciones para la educación a distancia, reflejando el malestar social creciente.

En cuanto a alimentos, la falta de combustible afectó la logística de distribución, generando desabasto en mercados y un aumento de precios. La población enfrenta largas filas para conseguir productos básicos como arroz, frijol y aceite, mientras que el transporte público opera de manera irregular.

Pláticas con Estados Unidos

Ante el colapso energético y alimentario, el gobierno cubano se vio obligado a abrir un canal de diálogo con Washington. Las conversaciones buscan flexibilizar el cerco energético y permitir el acceso a mercados internacionales de combustible y alimentos.

Aunque el gobierno de Trump mantiene una postura dura hacia La Habana, la presión social y el riesgo de una crisis humanitaria han forzado a ambos países a explorar acuerdos mínimos de cooperación.

Con información de AFP.