Israel ha desplazado a más de 370 mil niños en Líbano: ONU

Los masivos ataques de Israel en Líbano han provocado que más de 370 mil niños abandones sus hogares. Las crecientes órdenes de evacuación que el ejército israelí da han provocado uno de los desplazamientos de población más rápidos y de mayor envergadura de la historia del país, informaron el viernes funcionarios de la ONU.

Israel ha lanzado intensos ataques aéreos y una ofensiva terrestre contra el Líbano en paralelo a la guerra en Irán, después de que la milicia libanesa Hezbolá, respaldada por Irán, disparó contra Israel en solidaridad con Teherán el 2 de marzo.

Las fuerzas israelíes han ordenado a los libaneses que abandonen sus hogares en cerca del 15% del país, incluido todo el sur.

El representante de UNICEF en el país, Marcoluigi Corsi, dijo que la magnitud del desplazamiento es "asombrosa", con 19 mil niños desarraigados a diario, muchos de ellos por segunda o tercera vez desde las anteriores escaladas de violencia hace apenas 15 meses.

El agotamiento mental y emocional que pesa sobre los niños del Líbano es simplemente devastador", dijo Corsi en Beirut. "No hay ningún lugar seguro al que la gente pueda acudir".

Al menos 121 niños han perdido la vida y 399 han resultado heridos desde que comenzó la última escalada, según UNICEF. Muchos civiles se enfrentan ahora a condiciones de vida precarias e inseguras en más de 660 refugios colectivos, en su mayoría escuelas.

Civiles desplazados en Líbano buscan refugio mientras continúan los bombardeos de Israel. REUTERS

Invasión israelí amplía control territorial

La invasión de Israel al sur del Líbano se enmarca en una estrategia militar que, según analistas y reportes de organismos internacionales, busca crear una “zona de amortiguamiento” más amplia a lo largo de la frontera a costa de los ciudadanos.

De acuerdo con evaluaciones del International Crisis Group, Israel ha incrementado sus incursiones terrestres y bombardeos selectivos con el objetivo de debilitar la infraestructura de Hezbolá y reducir su capacidad operativa cerca de su territorio.

Informes de la ONU han advertido que los ataques aéreos israelíes han impactado no solo posiciones militares, sino también infraestructura civil crítica como carreteras, redes eléctricas y zonas residenciales, lo que dificulta la entrega de ayuda humanitaria.

Además, el uso de órdenes de evacuación masiva ha sido cuestionado por expertos en derecho internacional, quienes señalan que pueden constituir desplazamientos forzados si no existen garantías reales de seguridad para la población civil.

Diversos centros de estudios de seguridad, como el Carnegie Middle East Center, han señalado que la actual campaña podría responder a una lógica de control progresivo del territorio, similar a estrategias aplicadas anteriormente en otros frentes.

Esto incluiría la ocupación temporal o prolongada de franjas del sur libanés para impedir el retorno de fuerzas hostiles, lo que genera preocupación sobre una posible reconfiguración de facto de la frontera sin acuerdos diplomáticos formales.

El trasfondo de esta escalada también está vinculado al conflicto regional más amplio entre Israel e Irán, que ha convertido al territorio libanés en un escenario indirecto de confrontación.

Según análisis de Human Rights Watch, este tipo de dinámicas incrementa el riesgo de abusos contra civiles, incluyendo bombardeos indiscriminados y restricciones a la movilidad, mientras se diluyen las posibilidades de una solución negociada en el corto plazo.