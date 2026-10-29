Capturan en Colombia a dos mexicanos acusados de vincular al CJNG con el Clan del Golfo

Las autoridades colombianas capturaron en Barranquilla a dos ciudadanos mexicanos señalados de actuar como presuntos enlaces entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo, informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario indicó que los detenidos son conocidos con los alias de “La Patrona” y “Pau”, y que fueron arrestados durante una operación conjunta realizada por la Policía Nacional de Colombia y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

Según las autoridades, el operativo denominado “Lanza Roja” permitió además impedir el envío de una tonelada de cocaína que tenía como destino final Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, la investigación también afectó una estructura criminal que utilizaba a Costa Rica como plataforma logística para distribuir narcóticos hacia mercados de América y Europa.

El presidente colombiano aseguró que las acciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.

“Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional”, afirmó Abelardo de la Espriella al referirse al alcance de la investigación.

Clan del Golfo y CJNG, entre los grupos más poderosos

El Clan del Golfo, que también se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es considerado actualmente la mayor organización criminal de Colombia y cuenta con alrededor de 9 mil integrantes, según estimaciones de las autoridades.

La estructura surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y ha sido señalada por actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas.

Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación figura entre las organizaciones criminales mexicanas con mayor presencia internacional y ha sido catalogado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista, junto con otros grupos del narcotráfico mexicano.