Flávio Bolsonaro se autoproclama presidente electo de Brasil desde EU; acusa fraude sin pruebas

El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó este miércoles presidente electo legítimo de Brasil, al afirmar que su victoria fue invalidada por un golpe de Estado electoral perpetrado por Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal, tras llegar a Estados Unidos luego de perder las elecciones del domingo.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el conservador afirmó que "liderará" la oposición desde ese país, al considerar que los comicios fueron un "repugnante fraude".

Una carta abierta y una acusación sin pruebas

Bolsonaro agradeció al presidente Donald Trump y al líder argentino Javier Milei por ayudarle a abandonar su país natal y por acogerle. Lo hizo en una carta abierta que sus aliados compartieron con la prensa.

Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los delincuentes que han robado las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía", afirmó Bolsonaro.

Bolsonaro no aportó pruebas del supuesto fraude electoral, según Reuters, y los observadores internacionales han concluido que las elecciones del domingo fueron justas. Lula ganó con más de 51 por ciento de los votos, frente a cerca de 48 por ciento de Bolsonaro, según Al Jazeera.

Lula ha acusado a Washington de confabularse con la familia Bolsonaro para ayudarle a volver al poder. Antes de las elecciones, Reuters informó de una campaña del Departamento de Estado con ese fin.

Viaje a Miami y el antecedente de Jair

Bolsonaro y su familia llegaron el miércoles a Miami, donde obtuvieron visados estadounidenses, tras abandonar Brasil sin entregar sus pasaportes, como ordenó el STF en una investigación por blanqueo de capitales en la que él niega haber cometido delito alguno.

Las imágenes de Reuters TV mostraron al senador, a su esposa y a sus dos hijas desembarcando de un avión Gulfstream G400 y dirigiéndose al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka.

Según reportes basados en el departamento de migración argentino, los Bolsonaro entraron al norte de Argentina entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Luego tomaron un jet privado hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y desde allí volaron a Miami.

La salida de Bolsonaro amenaza con agravar el quiebre entre los dos países más poblados de América, según Reuters.

Jair Bolsonaro, padre de Flávio, también viajó a Estados Unidos tras negarse a reconocer su derrota frente a Lula en 2022, durante la presidencia de Joe Biden. Regresó a Brasil y después fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro perderá su inmunidad judicial cuando termine su mandato en el Senado, en febrero. El lunes había dicho que no tenía intención de salir del país.