Deslizamiento de rocas deja un saldo de dos muertos y varios heridos en Turquía

Un desprendimiento de tierra ocasionado por las persistentes e intensas lluvias provocó el colapso de una de las famosas estructuras rocosas conocidas como “chimeneas de hadas” en la turística región de Capadocia, Turquía.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades locales, el trágico incidente cobró la vida de dos personas y dejó a otra más con heridas de diversa consideración.

Huseyin Kok, gobernador de la provincia de Nevşehir, fue el encargado de confirmar que los cuerpos de rescate y emergencias lograron recuperar los restos de las dos víctimas fatales del siniestro, mientras se mantienen las labores de asistencia y resguardo en el perímetro afectado.

Hemos recuperado los cuerpos de las dos personas que perdieron la vida. Un herido fue hospitalizado”, detalló el funcionario ante los medios.

El desastre tuvo lugar en uno de los destinos turísticos más concurridos y emblemáticos de Turquía, un sitio ampliamente reconocido a nivel internacional por sus espectaculares valles, paisajes de origen volcánico y singulares configuraciones geológicas que la erosión natural ha esculpido pacientemente a lo largo de miles de años.

Las investigaciones preliminares de las autoridades apuntan a que el colapso de la estructura fue consecuencia directa de las fuertes precipitaciones, las cuales saturaron el suelo y desestabilizaron el terreno que servía de base a la formación rocosa.

Diversos equipos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar del suceso con el objetivo de ejecutar las maniobras de rescate pertinentes y asegurar toda el área para prevenir nuevos desprendimientos de tierra.

¿Qué son las “chimeneas de hadas”?

Las denominadas chimeneas de hadas son formaciones geológicas muy características de la región de Capadocia que se originan a partir de la erosión diferencial de materiales de origen volcánico.

Su forma particular, que asemeja a esbeltas columnas de piedra rematadas en la cima por bloques rocosos más anchos, es el resultado directo de la acción constante del viento, las lluvias y los cambios bruscos de temperatura sobre distintas capas de roca que poseen diferentes niveles de resistencia.

Estas estructuras se desarrollaron a partir de antiguos depósitos volcánicos que, tras ser moldeados por los elementos naturales durante milenios.