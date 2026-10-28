"No me voy a involucrar": Trump luego de que Flávio Bolsonaro  se proclamara presidente de Brasil

El presidente Donald Trump declaró que no se va a "involucrar" en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el "verdadero presidente" de Brasil tras salir del país hacia Estados Unidos.

"No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar", dijo el mandatario estadounidense a periodistas al ser preguntado sobre ese comunicado de Bolsonaro, quien aterrizó en Miami horas antes junto a su familia.

Al ser consultado sobre por qué su gobierno decidió admitirlos en el país, Trump respondió:

Creo que fueron tratados muy injustamente. No me posicioné sobre la elección, como ya saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo digo", declaró Trump.

Bolsonaro afirmó que era el "verdadero presidente" de Brasil en un comunicado, aunque luego salió otra versión en la que se definía como el "líder". En una carta abierta compartida por sus aliados con la prensa, según Reuters, se describió como presidente electo.

"Lideraré la oposición" desde Estados Unidos, afirmó Bolsonaro al compararse con personalidades políticas como los opositores venezolanos Juan Guaidó y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Trump es aliado de la familia Bolsonaro. El Departamento de Estado anunció el martes que concedería visados a Flávio y a su familia, y el presidente ya había alegado antes que Jair Bolsonaro, padre del senador, fue víctima de persecución judicial en Brasil.

Salida, derrota y causas judiciales de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ganó con más de 51 por ciento de los votos, frente a cerca de 48 por ciento de Bolsonaro, según Al Jazeera.

Había liderado la primera vuelta, pero Lula se impuso tras una remontada después de que la jornada electoral fuera extendida por dos horas por orden de un juez de la corte suprema. Bolsonaro acusó al tribunal de cambiar las reglas y dijo que pedirá la anulación del resultado, pero no aportó pruebas de fraude, según Reuters, y los observadores internacionales concluyeron que la elección fue justa.

El lunes, el juez Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes en 24 horas y le prohibió salir del país. El plazo venció, la Policía Federal anuló sus documentos y, según la AFP, el senador cruzó a Argentina con su esposa y sus dos hijas, voló a Guayaquil y llegó a Florida.

Bolsonaro es investigado en tres causas, y no ha sido condenado en ninguna. Moraes indaga un supuesto lavado de dinero y evasión de divisas vinculado al abogado Willer Tomaz. El juez André Mendonça revisa si participó en la obtención de fondos del banquero Daniel Vorcaro para la película Dark Horse.

El juez Flávio Dino ordenó investigar un presunto financiamiento extranjero de su campaña. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades, y por ley rige la presunción de inocencia.