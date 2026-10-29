Christine Lagarde renuncia como presidenta del Banco Central Europeo

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció su dimisión y pondrá fin a su mandato el próximo 7 de febrero, en una decisión que llega en un momento de elevada incertidumbre económica y política para Europa.

La salida de Lagarde se produce antes de la conclusión de su mandato, que originalmente debía extenderse hasta octubre de 2027, y abre la carrera para elegir a la persona que encabezará la política monetaria de la eurozona en los próximos años.

El anuncio ocurre mientras el BCE enfrenta riesgos inflacionarios asociados al aumento de los precios de la energía y a un entorno financiero marcado por la volatilidad de los mercados.

Además, las autoridades europeas observan con preocupación el incremento de los rendimientos de los bonos soberanos, especialmente en Francia, situación que podría afectar las perspectivas de crecimiento económico en la región.

En un mensaje difundido en redes sociales, Lagarde aseguró que deja la institución satisfecha con el trabajo realizado.

Dejo esta institución con la sensación del trabajo bien hecho y un BCE preparado para el futuro", afirmó.

Su salida abre la sucesión en el BCE

Tras conocerse la decisión, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó que el proceso para elegir a un sucesor comenzará de inmediato.

Entre los nombres que figuran como posibles candidatos destacan el exgobernador del banco central de Países Bajos, Klaas Knot, y el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

La intención de las instituciones comunitarias es contar con una nueva designación antes de las próximas elecciones presidenciales francesas.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la decisión permitiría a Lagarde pronunciarse sobre asuntos políticos relacionados con Francia y el escenario internacional, algo que no podía hacer libremente debido a la obligación de neutralidad que exige la presidencia del BCE.

Durante los últimos meses habían aumentado las especulaciones sobre una posible salida anticipada de la economista francesa, aunque no existía confirmación oficial.