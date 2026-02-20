Lagarde frena rumores de salida y reafirma su compromiso con el BCE

La independencia del Banco Central Europeo (BCE) volvió a quedar bajo el reflector luego de que Christine Lagarde saliera a desmentir los rumores sobre una posible salida anticipada de su cargo.

En un contexto marcado por la incertidumbre política en Francia y el debate global sobre la autonomía de los bancos centrales, la presidenta del BCE afirmó que espera completar su mandato, que concluye en octubre de 2027.

Las declaraciones buscan disipar dudas surgidas esta semana tras un reporte del Financial Times, que sugería que Lagarde podría dejar el puesto antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año. Esa posibilidad generó inquietud entre analistas y funcionarios europeos, al abrir la puerta a una mayor influencia política en la sucesión de la principal autoridad monetaria de la zona euro.

Christine Lagarde sigue compareciendo como presidenta del BCE. Reuters

¿Por qué la posible salida de Lagarde genera tanta inquietud?

El nerviosismo se explica, en gran parte, porque una renuncia anticipada permitiría al presidente francés Emmanuel Macron tener un rol decisivo en la elección del próximo líder del BCE, lo cual podría comprometer la percepción de neutralidad de una institución clave para la estabilidad financiera europea.

En una entrevista con el Wall Street Journal, Lagarde afirmó que su “escenario base” es permanecer en el cargo hasta el final de su mandato. Señaló que, tras años de gestión, el objetivo ahora es consolidar los avances logrados y garantizar que las políticas del BCE sean sólidas y confiables a largo plazo. Aunque no cerró completamente la puerta a otros escenarios, dejó claro que no contempla una salida inminente.

¿Qué dicen el BCE y los propios responsables monetarios?

Según información publicada por Reuters, Lagarde envió un mensaje privado a otros responsables de política monetaria, en el que aseguró que sigue plenamente enfocada en su labor.

También subrayó que, si alguna vez decidiera dejar el cargo, lo comunicaría directamente y no a través de filtraciones en la prensa.

¿Cómo influye la política francesa en el debate del BCE?

El contexto político añade presión al caso. Las encuestas muestran que Marine Le Pen o su aliado Jordan Bardella tienen posibilidades reales de ganar la presidencia, lo que genera inquietud en los mercados pese a que el partido ya no promueve la salida del euro.

A esto se suma la reciente decisión del gobernador del Banco de Francia de dejar su cargo antes de tiempo, así como los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la Reserva Federal, factores que han reavivado el debate sobre la autonomía real de los bancos centrales.

