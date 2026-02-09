¿Adiós al efectivo en la UE? Así es la propuesta para impulsar el euro digital

Este lunes 9 de febrero, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hizo un llamado urgente para acelerar la tramitación del euro digital, aunque prometió que el dinero en efectivo seguirá siendo igual de válido.

De acuerdo con su propuesta, no solo se busca modernizar las transacciones, sino blindar la ‘autonomía estratégica’ de la Unión Europea frente a la creciente influencia de proveedores de pagos extranjeros.

Durante el debate sobre el informe anual del BCE en el Parlamento Europeo, Lagarde instó a los eurodiputados, en su calidad de colegisladores, a agilizar el marco normativo de dicha herramienta.

Según la funcionaria, la implementación de una moneda digital oficial permitirá que Europa reduzca sus dependencias externas en sistemas de pago que son críticos para el funcionamiento de la economía continental.

Christine Lagarde habló del euro digital tras presentar el informe del BCE Reuters

¿Por qué Lagarde impulsa el euro digital?

Uno de los pilares de la defensa de Lagarde es la creación de una infraestructura plenamente europea. Actualmente, una gran parte de las transacciones digitales en la eurozona dependen de empresas y tecnologías fuera de la jurisdicción de la UE.

Si no establecemos ahora un marco europeo claro, seguiremos dependiendo de proveedores no europeos, y eso no es soberanía", sentenció Lagarde ante el pleno en Estrasburgo.

Al centralizar los pagos en una plataforma propia, el BCE busca evitar dependencia excesiva de proveedores extranjeros, garantizando que el flujo de capitales y el funcionamiento del mercado interno permanezcan bajo control regional, incluso en momentos de crisis global o tensiones geopolíticas.

El BCE quiere centralizar los pagos en una plataforma que sea de Europa Canva

¿El euro digital pondrá en riesgo a los ciudadanos?

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos con las monedas digitales es el rastro que dejan las operaciones. Ante esto, Lagarde aseguró que el euro digital garantizará "el más alto nivel de privacidad". Explicó que, por diseño, el BCE no tendrá acceso a datos personales.

Un punto innovador de la propuesta es la capacidad de realizar pagos sin conexión (offline). Según la propuesta, esta modalidad permitirá transacciones con una privacidad similar a la del efectivo, lo que facilitará su adopción en situaciones cotidianas donde la conectividad sea limitada o donde el usuario prefiera mantener la reserva de su identidad.

¿Qué pasará con los billetes y monedas?

A pesar del fuerte impulso a la digitalización, muchos han cuestionado si esto supone el fin del dinero físico. Lagarde fue tajante al desmentir esta posibilidad, insistiendo en que la versión digital está concebida como un complemento y no como un sustituto.

El efectivo es y seguirá siendo dinero de curso legal", reiteró.

En paralelo al proyecto digital, el BCE respalda una propuesta normativa destinada a garantizar que el dinero en metálico siga siendo accesible y aceptado en todos los Estados miembro. El objetivo es que, en un mundo digitalizado, los europeos tengan la libertad de elegir cómo pagar.

Lagarde prometió que el dinero físico seguirá siendo válido en toda la UE Canva

¿Cuáles serían los beneficios del euro digital?

Más allá de la soberanía estatal, el euro digital promete ventajas tangibles para el sector privado. Christine Lagarde defendió que la nueva herramienta contribuirá a reducir las comisiones que actualmente pagan los comercios por procesar pagos electrónicos.

Este beneficio será especialmente relevante para los negocios de menor tamaño, que suelen verse asfixiados por los costos operativos de las terminales de pago tradicionales.

Asimismo, la presidenta del BCE señaló que la creación de este ecosistema facilitará que los proveedores europeos de servicios de pago amplíen el alcance de sus soluciones en toda la zona euro, eliminando barreras transfronterizas y fomentando la competencia interna en un sector dominado históricamente por gigantes tecnológicos de otras latitudes.

Con información de Europa Press.