Jueza federal rechaza intento de Meta de desestimar demanda por adicción infantil en redes sociales

Una jueza federal de distrito, Yvonne González Rogers, rechazó la solicitud de Meta Platforms para desestimar la demanda presentada por 29 fiscales generales de distintos estados de Estados Unidos, quienes acusan a la compañía de haber diseñado Facebook e Instagram con el propósito de generar adicción en los niños y de ocultar deliberadamente los daños al público.

En su resolución, dictada la noche del lunes, la magistrada denegó la moción de Meta para desestimar las acusaciones de engaño, prácticas desleales y violaciones de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). Además, señaló que la empresa no cumplió con los requisitos de notificación y consentimiento parental establecidos en dicha ley, dictando sentencia sumaria a favor de los estados en ese aspecto.

Meta y sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La jueza González Rogers también supervisa un litigio multidistrital en el que participan más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales, quienes cuestionan si plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat y TikTok generan adicción en los menores.

Los estados sostienen que las investigaciones han demostrado que el uso de estas redes sociales por parte de niños y adolescentes puede provocar depresión, ansiedad, insomnio, dificultades educativas y autolesiones, incluido el suicidio.

La compañía replicó que los fiscales generales no han presentado pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta adicción que provocan sus plataformas, ni siquiera en el testimonio ante el Congreso de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg. Meta argumentó que la “adicción a las redes sociales” no es un trastorno psiquiátrico reconocido, por lo que las afirmaciones de que sus servicios no son adictivos no pueden considerarse falsas.

Padres contra gigantes tecnológicos

En el último año, las redes sociales han enfrentado una creciente ola de demandas impulsadas por padres que acusan a las plataformas de fomentar la adicción en menores y contribuir a problemas graves de salud mental, incluyendo casos de suicidio. Esta disputa ha escalado a nivel internacional, con procesos legales en Estados Unidos y Europa, y debates legislativos en México sobre control parental obligatorio.

El detonante de estas demandas ha sido el testimonio de familias que perdieron a sus hijos tras episodios vinculados al uso intensivo de redes sociales. Madres en países como Francia, Estados Unidos y Australia han denunciado que plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube recomendaron contenidos dañinos que exacerbaron la angustia de adolescentes vulnerables.

En Francia, el caso de Clément, un joven de 15 años que se quitó la vida tras recibir mensajes de acoso en redes, derivó en una denuncia formal contra varias compañías por “incitación al suicidio” y “complicidad en ciberacoso”.

Australia se convirtió en pionera al aprobar en diciembre de 2025 una ley inédita que prohíbe a menores de 16 años abrir cuentas en redes sociales, obligando a las plataformas a cerrar perfiles existentes. Esta medida fue presentada como un intento de “retomar el control” frente al poder de las tecnológicas. Siguiendo este ejemplo, países como Estados Unidos, Francia, Noruega y Canadá han iniciado procesos legales y debates parlamentarios para regular el acceso de menores y responsabilizar a las empresas por los efectos de sus algoritmos.

México y el debate sobre control parental

En México, la discusión también ha llegado al Congreso. Legisladores aprobaron en comisiones una propuesta para establecer control parental obligatorio en redes sociales para menores de 15 años, argumentando que la exposición constante a estas plataformas afecta la salud mental y aumenta riesgos como el ciberacoso, la sextorsión y el contacto con desconocidos. La diputada Claudia Caballero Chávez subrayó que el país no puede quedarse atrás frente a las medidas internacionales y que es urgente actuar para proteger a niños y adolescentes.

Con información de Reuters.