Israel y Líbano acordaron el miércoles "implementar un cese el fuego" y crear "zonas piloto" que estarán bajo control del ejército libanés, según una declaración conjunta publicada al término de dos días de conversaciones en Washington.

Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego", que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones.

"Ambas partes acordaron avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto donde las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán un control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales", según la misma fuente.

Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global", añade la nota.

Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano", en referencia implícita a Irán, señalado de apoyar al grupo proiraní Hezbolá.

Previamente, el presidente Donald Trump había insistido en "separar" las negociaciones sobre Líbano de las relativas a Irán, mientras que Teherán considera que se trata de un mismo tema.

Israel deja devastación y busca tregua

El acuerdo anunciado entre Israel y Líbano para implementar un cese el fuego llega después de meses de una invasión israelí sobre territorio libanés que amplió la guerra más allá de Gaza y agravó la inestabilidad en Oriente Medio.

Los ataques israelíes dejaron cientos de muertos, miles de desplazados y severos daños en infraestructura civil, alimentando las críticas de quienes consideran que el gobierno de Benjamin Netanyahu optó por una estrategia militar que extendió el conflicto y multiplicó el sufrimiento de la población civil.

La situación en Líbano ocurre en paralelo a la devastación registrada en Gaza, donde los ataques de Israel han provocado decenas de miles de muertos y heridos, además de una destrucción masiva de viviendas, hospitales, escuelas y servicios básicos.

Organismos internacionales y organizaciones humanitarias han advertido sobre una crisis sin precedentes en el enclave palestino, mientras crecen las acusaciones de que las operaciones militares israelíes han causado un costo humano desproporcionado para la población civil.

Para numerosos analistas, la búsqueda de una tregua refleja también el creciente desgaste político y diplomático que enfrenta Israel tras meses de guerra en varios frentes. La invasión de Líbano y la continuidad de las operaciones en Gaza han generado condenas internacionales y aumentado la presión para alcanzar soluciones diplomáticas.

Sin embargo, los críticos sostienen que cualquier acuerdo será insuficiente mientras no exista una respuesta efectiva a las consecuencias humanas y materiales que han dejado las acciones militares israelíes en ambos territorios.