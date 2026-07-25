Sánchez visita zona afectada por incendios; van 200 mil evacuados en España y Francia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó una de las zonas afectadas por los incendios forestales que mantienen en alerta a España y Francia, donde más de 200 mil personas han sido evacuadas por las llamas que continúan fuera de control en la región turística y vinícola de Burdeos y en los alrededores de Madrid.

El olor a quemado llegó este sábado por la mañana hasta las calles de la capital española, mientras los equipos de emergencia continúan combatiendo los incendios.

Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio, que estuvo cerca de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

La ola de calor dificulta las tareas para controlar el avance de las llamas. AFP

Incendios en Madrid obligan a evacuar a miles de personas

Las llamas ya han consumido 25.000 hectáreas en Madrid y la provincia de Ávila, y cerca de 35.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, según las autoridades, que calificaron el incendio como el "peor de la historia" en la región.

Nunca viví algo parecido", declaró el viernes a AFP Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su casa en Aldea del Fresno, a unos 50 kilómetros de Madrid.

Pedro Sánchez afirmó desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas". La situación, dijo, "sigue siendo compleja" porque, aunque "las temperaturas han bajado", todavía no se conoce exactamente cuál será la evolución de los vientos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas, pero el gobierno regional de Madrid informó en X que más de 2.000 personas están siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

Todos los veranos hay incendios", pero "este ha sido tremendo", señaló a AFP Mar Nicolás, alcaldesa de Brunete, una localidad cercana a otras zonas desalojadas o afectadas por las llamas.

En El Escorial, al noroeste de la capital, un histórico monasterio permanecía cubierto por humo, constató un reportero de AFP.

Francia despliega al ejército por incendios cerca de Burdeos

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército intervenir en las labores contra el fuego para apoyar el combate de las llamas ante el temor de que alcancen la ciudad de Burdeos y varias bodegas de prestigio.

En esta región del suroeste francés, reconocida mundialmente por sus viñedos, los incendios han provocado hasta ahora al menos 141.000 evacuaciones desde el miércoles.

Colegios y pabellones deportivos fueron habilitados como refugios de emergencia para turistas y habitantes que esperan regresar a sus hogares y conocer los daños provocados por el fuego.

No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado", dijo Maria Lalanne, una mujer de 90 años sin familia, quien dejó atrás su audífono y sus gafas tras ser evacuada durante la noche.

Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los 1.000 efectivos que combaten las llamas en Cap Ferret resultaron heridos.

Francia y España piden apoyo de la Unión Europea

Tanto Francia como España solicitaron ayuda de la Unión Europea para enfrentar los incendios forestales.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó que su país nunca había vivido incendios de esta magnitud.

Las llamas ya han arrasado más de 22.000 hectáreas en Francia, una superficie equivalente al doble del tamaño de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció el despliegue de 1.000 militares para combatir el fuego y prometió enviar 1,5 millones de mascarillas para proteger a la población del humo.

Según su oficina, Lecornu también solicitó el despliegue de un avión militar A400M equipado con un kit para lanzar 20 toneladas de producto retardante.

Sequía y calor extremo agravan incendios en Europa

En lo que va del año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En Francia, cerca de 69.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego desde principios de año, de acuerdo con la misma fuente.

En ambos países, los incendios están relacionados con la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y las olas de calor excepcionales registradas desde junio en Europa.

El cambio climático, provocado principalmente por la combustión continua de petróleo, carbón y gas, ha agravado la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

En Escocia, los bomberos combaten este sábado un incendio en el Parque Nacional de Cairngorms, en el norte del país, considerado un "incidente grave" por las autoridades.

Italia también enfrentó incendios forestales esta semana, principalmente en la isla de Sicilia, donde murió un bombero.

*mcam