"Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia": Trump explota contra Netanyahu

La invasión de Israel al Líbano provocó un fuerte choque entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De acuerdo con reportes publicados por medios estadunidenses, el mandatario republicano sostuvo una llamada con el líder israelí, en la cual lo acusó de querer crecer la guerra.

Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto"

La discusión, revelada por Axios y retomada por otros medios de Estados Unidos, se produjo en medio de una documentada preocupación en Estados Unidos por una posible expansión del conflicto en Oriente Medio. Funcionarios estadunidenses temen que los numerosos ataques ilegales de Israel a Líbano, Gaza e Irán reactiven la guerra y aumenten el creciente aislamiento internacional del gobierno de Netanyahu.

La controversia surge en un momento sensible para el gobierno de EU, que intenta contener la inestabilidad regional que afecta a las bolsas internacionales, mientras mantiene abiertos distintos frentes de combate en Oriente Medio.

Invasión israelí de Líbano enoja a Trump

Los bombardeos israelíes en territorio libanés provocaron una fuerte reacción dentro de la administración estadounidense, de acuerdo con información publicada por Axios y retomada por diversos medios de comunicación en Estados Unidos.

Según esas versiones, Trump sostuvo una llamada telefónica particularmente tensa con Netanyahu después de que Israel ordenara nuevos ataques sobre zonas del sur de Líbano y los alrededores de Beirut.

Estás completamente loco. Si no fuera por mí, estarías en la cárcel. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", habría dicho Trump al primer ministro israelí, de acuerdo con funcionarios citados por Axios.

La conversación habría reflejado la creciente inquietud de Washington ante una estrategia militar que, según funcionarios estadunidenses, corre el riesgo de ampliar aún más la guerra regional iniciada por Israel y Estados Unidos.

¿Qué demonios estás haciendo?", habría reclamado Trump durante la llamada, según la misma publicación.

Los medios estadunidenses aseguran que la preocupación de Trump no se limita únicamente a la situación en Líbano. Funcionarios de la Casa Blanca consideran que una escalada militar adicional podría afectar los contactos diplomáticos relacionados con Irán y generar nuevas crisis de seguridad en una zona donde EU e Israel han perdido apoyo en los últimos meses debido a su acciones unilaterales que han afectado incluso a sus aliados.

Los ataques más recientes de Israel a Líbano provocaron daños significativos en infraestructura civil, los cual es considerado un crimen de guerra. Autoridades sanitarias libanesas informaron que uno de los bombardeos afectó gravemente un hospital en la ciudad de Tiro, dejando muertos y decenas de heridos, incluidos trabajadores de la salud.

El costo político de respaldar a Israel preocupa a la Casa Blanca

La relación entre Trump y Netanyahu ya había mostrado señales de desgaste durante los últimos meses. Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal apoyo militar y diplomático de Israel, algunas decisiones del gobierno israelí han generado incomodidad dentro de sectores de la administración republicana.

En marzo, Trump expresó públicamente su desacuerdo con acciones militares israelíes relacionadas con instalaciones energéticas vinculadas a Irán, al considerar que podían afectar los mercados internacionales y complicar los intereses estadounidenses en la región.

Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no tuvo ninguna participación ni sospechaba que iba a ocurrir", declaró entonces Trump al referirse a una acción israelí que desencadenó nuevas tensiones regionales.

Las críticas internacionales hacia Netanyahu también han aumentado conforme se acumulan denuncias sobre el impacto humanitario de las operaciones militares israelíes en distintos países de Medio Oriente. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros han advertido sobre las consecuencias para la población civil, han denunciado los crímenes de guerra de Israel l y han solicitado mayores esfuerzos para evitar ataques contra infraestructura médica y zonas habitadas.

Mientras tanto, Netanyahu ha mantenido una postura de confrontación abierta frente a Irán y grupos aliados de Teherán, insistiendo en que Israel continuará sus operaciones militares.

De acuerdo a lo medios estadunidenses, la filtración de la conversación entre ambos líderes revela que las diferencias sobre la conducción de la guerra y la expansión de la invasión israelí en la región comienzan a generar tensiones cada vez más visibles entre Estados Unidos e Israel.