Alertan que el viento podría empeorar los incendios cerca de Madrid

Los bomberos españoles esperan controlar este sábado los incendios forestales que azotan la región de Madrid, España aunque un funcionario advirtió que rachas de viento "erráticas" amenazan con reavivar las llamas.

Unas 63 mil personas en esa árida zona rural han sido evacuadas o permanecen confinadas en sus hogares, de acuerdo con el Ministerio del Interior, luego de que las autoridades calificaran la emergencia como el "peor incendio de la historia" en la Comunidad de Madrid.

Un espeso humo gris cubría el cielo al oeste de la capital, mientras el olor a quemado llegaba hasta las calles del centro de Madrid.

Mejoran las condiciones, pero el viento sigue siendo un riesgo

Ante el descenso de las temperaturas, "ahora se abre una verdadera oportunidad para hacer frente a este incendio con garantías de éxito", aseguró la noche del viernes a la prensa el delegado del Gobierno central en la región de Madrid, Francisco Martín.

El viernes, "ha bajado la temperatura, se ha frenado el viento y ha aumentado la humedad relativa", explicó.

Sin embargo, el funcionario advirtió que este sábado será "complicado", ya que "por la mañana se prevé que vuelva a levantarse el viento, además con rachas un tanto erráticas".

El consejero de Medio Ambiente del gobierno regional, Carlos Novillo, afirmó el viernes a los periodistas que el incendio estaba en su "momento álgido" y lo consideró "fuera de capacidad de extinción".

Miles de personas permanecen fuera de sus hogares

Dos incendios forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

La delegación del Gobierno en Madrid publicó este sábado en X que el cambio de las condiciones meteorológicas durante la noche "ha beneficiado mucho la lucha contra los incendios forestales, que han avanzado poco y bajado intensidad".

Además, señaló que 10 localidades permanecen desalojadas y tres continúan con sus habitantes confinados.

Por su parte, el gobierno regional de Madrid informó en X que hay más de 2 mil personas refugiadas en 14 centros de evacuación.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Foto: AFP.

Pedro Sánchez acudirá a la zona afectada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó el viernes a periodistas que había nueve incendios activos en otros puntos del país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir este sábado por la mañana a una reunión de planeación de emergencias en Cenicientos, un poblado ubicado en el corazón de la zona afectada por el incendio, y posteriormente ofrecerá declaraciones a los medios.

Con información de AFP.

*mcam