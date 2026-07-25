Ministro de Educación de India renuncia tras protestas del “Partido Cucaracha"

El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, anunció este sábado su dimisión luego de seis días de protestas estudiantiles encabezadas por el movimiento de las “cucarachas”, que reclama cambios ante una serie de irregularidades registradas en exámenes universitarios.

He enviado mi carta de dimisión al primer ministro”, declaró Pradhan en un comunicado difundido a través de la red social X, en medio de la presión generada por las movilizaciones que han mantenido a miles de jóvenes en las calles de Nueva Delhi.

Movimiento estudiantil celebra renuncia del funcionario

El Partido Popular de las Cucarachas (CJP, por sus siglas en inglés), organización surgida en internet y que se convirtió en la voz de las protestas, reaccionó de inmediato al anuncio del funcionario.

Abhijeet Dipke, fundador del movimiento ha dicho que permanecerá en India, al menos hasta que los estudiantes obtengan justicia. Foto: Reuters.

“¡Larga vida al poder de los estudiantes!”, “la democracia ha triunfado”, escribió el movimiento en sus redes sociales, al celebrar lo que consideró una victoria para sus demandas.

Su fundador, Abhijeet Dipke, también expresó su satisfacción por la decisión del ministro y publicó en Instagram el mensaje: “¡Lo hemos conseguido!”.

Desde la brutal represión registrada el lunes contra una manifestación estudiantil, miles de jóvenes permanecen día y noche en una explanada del centro de Nueva Delhi, bajo una constante vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Estudiantes reclaman cambios al sistema educativo

Además de denunciar los fraudes en los exámenes universitarios, los estudiantes también cuestionan las dificultades que enfrentan para conseguir empleo después de terminar sus estudios, pese al fuerte crecimiento económico del país.

Asimismo, los manifestantes critican los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi, dentro de una serie de reclamos que han ampliado el alcance de las movilizaciones.

El anuncio de la dimisión de Dharmendra Pradhan ocurrió pocas horas antes de una reunión programada entre el Gobierno y representantes estudiantiles, en busca de atender las demandas planteadas durante las protestas.

“Nuestras reivindicaciones no han cambiado: la dimisión de Dharmendra Pradhan, la indemnización a las víctimas (de los exámenes anulados) y la retirada de las demandas presentadas contra los manifestantes”, reiteró este sábado por la mañana a la AFP el portavoz del movimiento de las “cucarachas”, Ashutosh Rabka.

Gobierno prepara sanciones por irregularidades

Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno aprobó el viernes en el Consejo de Ministros un proyecto de enmienda a la ley que permitirá “la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas” contra las irregularidades relacionadas con los exámenes.

La medida forma parte de la respuesta oficial ante una crisis que ha puesto bajo presión al sistema educativo indio y que mantiene a los estudiantes movilizados en demanda de cambios y soluciones.

Con información de AFP.