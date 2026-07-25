Flávio Bolsonaro lanza candidatura presidencial bajo la sombra de su padre

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista Flávio Bolsonaro oficializa este sábado su candidatura para enfrentar al presidente Lula en las elecciones de octubre, en Brasil durante una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado, el Partido Liberal nombrará a Flávio Bolsonaro como candidato en medio de revelaciones sobre vínculos con un acusado de corrupción, conflictos familiares, alianzas aún sin resolver y críticas por su postura frente al aumento de aranceles de Estados Unidos a Brasil.

El senador Bolsonaro, de 45 años, se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien a sus 80 años busca la reelección.

Un candidato golpeado por las polémicas

Ungido como sucesor por su padre luego de que fuera encarcelado por golpismo en 2025, Flávio Bolsonaro se presenta ante los votantes como la opción para impulsar un "cambio" y evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

Estamos en un avión sin piloto", dijo la semana pasada en alusión al presidente.

Aunque en marzo llegó a empatar con Lula en las encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió fuerza en las últimas semanas: con el 48% de la intención de voto en una segunda vuelta, el mandatario ahora aventaja con el 43% a su rival, según un sondeo publicado el viernes por Datafolha.

Es un momento de debilitamiento para Flávio (...) hay incertidumbre sobre la viabilidad de su candidatura porque el rechazo a su figura ha aumentado", dijo a la AFP Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas.

Escándalos, conflictos familiares y alianzas pendientes

La mala racha comenzó cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que Flávio Bolsonaro envió a Daniel Vorcaro, un banquero detenido por un megafraude financiero, para pedirle dinero con el fin de financiar una película sobre su padre.

Un juez de la Corte Suprema ordenó el jueves investigar transferencias de Vorcaro para el filme. Bolsonaro negó tener "intimidad" con el banquero.

Otro frente se abrió dentro de su propia familia en junio, cuando su madrastra, Michelle Bolsonaro, se quejó en redes sociales de la "humillación" que le hizo sentir.

Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política".

La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el amplio electorado femenino y evangélico.

Flávio Bolsonaro difundió el jueves un video en el que le ofrece disculpas, las cuales ella aceptó en un gesto de reconciliación.

El derechista también busca alianzas con el experimentado "centrão" (gran centro) brasileño, un influyente bloque de partidos conocido por negociar su respaldo al oficialismo en turno a cambio de cargos y recursos parlamentarios. Sin embargo, algunos partidos ya anunciaron que se mantendrán neutrales en octubre.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil AFP

La campaña frente a Lula

La convención del Partido Liberal contará con la presencia de Javier Milei, figura de la derecha latinoamericana, a quien la justicia brasileña le negó visitar en prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro (2019-2022).

Un juez de la Corte prohibió en julio a Flávio Bolsonaro visitar durante tres meses a su padre y líder político.

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la confiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación del expresidente.

Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en uno de los ejes de su campaña y señala a su rival como un "traidor" por respaldar medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, después de un primer gravamen aplicado en 2025 como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aquel primer castigo comercial, promovido en Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió parcialmente tras un diálogo entre Lula y su homólogo estadounidense.

Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió sin éxito al gobierno de Trump "posponer" la medida hasta después de las elecciones para no darle una "victoria política" a Lula.

Foto: Reuters.

Flávio Bolsonaro: un presidenciable a la sombra de su padre

Flávio Bolsonaro heredó el poderoso apellido y el capital político de su padre. Pero, sin la mística que ayudó a Jair Bolsonaro a impulsar y transformar a la derecha brasileña, ha tenido dificultades para salir de su sombra.

El senador, de 45 años, era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre, encarcelado, lo ungiera como su heredero político el año pasado. Antes no había mostrado intención de seguir sus pasos.

Impulsado por la marca Bolsonaro, se ha convertido en el principal rival del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre.

En entrevistas, Flávio se describe como un "Bolsonaro más moderado", aunque asegura que su padre siempre será su "brújula" y su "punto de referencia".

Aunque el estilo incendiario de Jair Bolsonaro atrajo críticas, conectó con el electorado conservador que lo llevó de ser un legislador de bajo perfil a la presidencia.

Sus simpatizantes están dispuestos a transferir su voto a Flávio, pero en los actos de campaña las multitudes siguen coreando el apodo de su padre: "Mito".

Él es el elegido de su padre. Por eso voy a votar por él", dijo a la AFP la podóloga Adriana Freire, de 54 años.

Nacido en el estado de Río de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente (2019-2022) y el que más se le parece físicamente.

Durante la campaña muestra el estilo relajado de vestir y hablar característico de los cariocas.

Con frecuencia usa jeans y camisetas con lemas como: "La Amazonia es nuestra", para enfatizar la soberanía brasileña sobre la selva tropical, o "El agronegocio es genial", cuando busca el respaldo de ese poderoso sector.

En videos publicados en internet, rompe en llanto al hablar de la prisión domiciliaria de su padre y reclama con enojo por lo que considera una persecución de la justicia contra su familia.

Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Brasil en 2022.

Abogado de profesión, Flávio Bolsonaro se convirtió en diputado estatal en Río de Janeiro a los 21 años y en senador a los 37.

Padre de dos hijas, cultiva una imagen de hombre dedicado a su familia. Uno de sus principales lemas es "Ven con fe".

En un video que muestra una agitada mañana familiar en casa, su esposa Fernanda, dentista, asegura que él es más moderado que su padre y bromea: "Lo reeduqué".

Tras un arranque prometedor, en el que las encuestas lo mostraban cabeza a cabeza con Lula, la campaña de Flávio se ha desinflado por una serie de escándalos.

En mayo se filtró un audio en el que pide dinero para una película sobre su padre al banquero Daniel Vorcaro, acusado en un caso de fraude multimillonario.

Flávio había negado cualquier contacto con Vorcaro. Tras la publicación del audio aseguró que solo mantenían una relación comercial. Cuando le preguntaron por qué lo llamaba "mi hermano", respondió que esa era la forma de hablar de los cariocas.

También tuvo un conflicto con su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien publicó un video en Instagram en el que aseguró que Flávio la había "humillado".

Michelle aceptó esta semana una disculpa de Flávio, quien busca atraer el respaldo del electorado femenino, un segmento complicado para la derecha.

En un escándalo anterior, cuando era legislador en Río, Flávio fue acusado de participar en un esquema para quedarse con parte de los salarios de sus asesores, pero el caso fue archivado.

Flávio, un fan de Bukele

Como parte de su propuesta de mano dura contra el crimen, Flávio ha elogiado las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y ha pedido construir "muchas, muchas prisiones".

En redes sociales publica anuncios de campaña generados con inteligencia artificial en los que aparece con traje de piloto y lentes de aviador a bordo de un caza.

En uno de ellos se inclina por la ventanilla y dispara contra narcotraficantes que viajan en una lancha.

En comparación con su padre, es más afable y accesible... pero eso no significa que no sea ideológicamente de extrema derecha", dijo el analista político Thomas Traumann.

En un ambiente de profunda polarización, el perfil personal de Flávio resulta irrelevante para muchos bolsonaristas.

Me gusta Flávio, pero votaría por él incluso si no me gustara", dijo la panadera Hercilia Vieira, de 53 años.

"Es honesto... y, sobre todo, es de derecha", añadió.

*mcam