 Netanyahu asegura que alianza con EU sigue a pesar de duras palabras de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó seguir con su objetivo de desarmar al grupo libanés proiraní Hezbolá y desmilitarizar Líbano a pesar la criticas recibidas por su homologo estadunidense. Esto luego de que se filtrara el contenido de una llamada en la que Donald Trump llamará al israelí "loco" y asegurara que era la persona más odiada dle mundo por su invasión a Líbano e Israel, así como su interes en mantener activa la guerra en Iran.

Donald Trump había confirmado en una entrevista publicada más temprano en el New York Post que tuvo una discusión con Netanyahu por teléfono hace dos días, durante la cual habría reprendido a su estrecho aliado por la invasión israelí en el Líbano.

De acuerdo a los medios estadunidense Trump habría dicho a Netanyahu:

“Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto" y agrego.

Estás completamente loco. Si no fuera por mí, estarías en la cárcel. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", habría dicho Trump al primer ministro israelí, de acuerdo con funcionarios citados por Axios.

El primer ministro israelí restó importancia a esta disputa en una entrevista concedida al canal de televisión estadunidense CNBC desde Jerusalén, declarando que él y Trump estaban en la misma línea en lo que respecta a la lucha contra Hezbolá.

Si queremos salvar Líbano, si queremos lograr una paz entre Líbano e Israel, como yo deseo, debemos desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano", dijo Netanyahu. "Es un objetivo que el presidente y yo compartimos, y es lo que debemos hacer", añadió.

Trump declaró al New York Post que durante la llamada del lunes estaba "un poco molesto" por el hecho de que Netanyahu "esté peleando sin parar con el Líbano".

"Usted dijo: '¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel'. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?", preguntó el entrevistador del New York Post, a lo que el presidente estadunidense respondió: "Sí".

"En un momento dije: 'Bibi, tenemos que parar esto'", continuó, utilizando el apodo de Benjamin Netanyahu.

En el mismo artículo, Trump afirmó después mantener "una relación muy buena" con Netanyahu.

El primer ministro israelí se negó a detallar el contenido de su conversación en la entrevista con CNBC, e indicó que Trump y él siempre habían encontrado puntos en común: "Estamos de acuerdo en muchas cosas", apuntó.

Hay desacuerdos tácticos; siempre encontramos una forma de resolverlos, y lo hacemos como grandes amigos: podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, emprender una acción conjunta", dijo.

Al ser preguntado si su relación con Trump había cambiado, Netanyahu respondió: "No".

"Él me respeta, yo lo respeto, siempre encontramos una forma de resolver nuestras diferencias", añadió, afirmando que Trump era "el mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca".