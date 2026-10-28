Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza pese a la tregua de octubre: ONU

Una comisión de la ONU acusó a Israel de seguir cometiendo genocidio en Gaza después del alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre de 2025, en un informe publicado el lunes que Israel desestimó como parte de una "campaña de desinformación".

Autoridades palestinas afirman que más de 74 mil personas han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza, lanzada después de que combatientes liderados por Hamás mataran a unas mil 200 personas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado examinó las violaciones cometidas contra los niños palestinos desde el inicio de la guerra hasta septiembre de este año.

Según el documento, las autoridades israelíes continúan cometiendo "actos genocidas con la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos de Gaza".

Un genocidio que continúa durante la tregua

Otro informe de la comisión, de septiembre de 2025, concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza y que altos cargos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, habían incitado a cometerlo. Israel calificó esas acusaciones de escandalosas.

En junio de 2026, la comisión sostuvo que las autoridades israelíes atacaron deliberadamente a niños palestinos y que ese patrón es uno de los elementos clave que establecen la intención genocida.

Durante el alto el fuego, las fuerzas israelíes siguieron usando munición pesada, drones, artillería y fuego de francotiradores en zonas densamente pobladas, constató la comisión. Según el informe, al menos 196 palestinos, entre ellos 43 niños, murieron por disparos israelíes en el frente que avanza. El Ministerio de Salud palestino contabiliza más de mil 400 muertos desde la tregua.

La comisión señaló además que la "Línea Amarilla", presentada como una demarcación temporal, se adentra cada vez más en Gaza y se convierte en una frontera de facto. Según The National, el control territorial israelí pasó de 53 a al menos 60 por ciento de la Franja.

Niños, mujeres y Cisjordania bajo ataque

Entre las víctimas hay miles de menores: Unicef informó en noviembre de 2025 de más de 20 mil niños y niñas muertos en Gaza desde octubre de 2023. En 2024, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la mayoría de los muertos eran mujeres y niños. El Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes.

En Cisjordania, el número de palestinos muertos en ataques aéreos pasó de seis entre 2008 y el 6 de octubre de 2023 a 254 entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2026, según la comisión.

Las operaciones militares desde enero de 2025 provocaron el mayor desplazamiento de palestinos en Cisjordania desde 1967, con 34 mil 176 personas aún desplazadas en agosto de 2026.

El presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, afirmó que el asesinato intencionado de civiles palestinos y la destrucción de viviendas en Cisjordania forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos.

La misión israelí en Ginebra calificó el informe de campaña de desinformación destinada a demonizar al Estado de Israel, mientras la comisión sostiene que el genocidio no se detuvo con la tregua.