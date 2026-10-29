Hackers filtran los nombres y datos personales de miles de agentes de ICE y CBP

Un grupo de hackers que se autoproclama como Departamento de la Paz sustrajo los nombres de los agentes del ICE enmascarados que llevan a cabo las redadas y deportaciones migrantes de la administración Trump.

El grupo robó los datos personales de 40 mil agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la patrulla fronteriza, y de otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un portavoz de los hackers dijo en línea que su grupo obtuvo el sistema de inicio de sesión único del DHS.

El Departamento de la Paz distribuyó ese material al grupo Distributed Denial of Secrets --Distribución de Secretos Negados—(DDoSecrets), que a su vez lo publicó en línea en una base de datos llamada Icepick y le entregó toda la lista de prsonal a un periodista europeo.

La cofundadora de DDoSecrets, Emma Best, confirmó que la lista sustraída al DHS contiene los nombres de funcionarios, supervisores, agentes encubiertos y la creciente plantilla de agentes asignados a redadas, detenciones y deportaciones.

El DHS informó en comunicado que está “al tanto de una posible violación y está trabajando activamente para abordar la situación de manera rápida y efectiva” para “garantizar que todos esté adecuadamente protegidos”.

Pero los hackers y los grupos de distribución ya tienen por lo menos los nombres y datos personales de diez mil agentes del ICE y hasta 20 mil oficiales de CBP, además de patrulleros fronterizos.

Hace exactamente un mes un grupo de desconocidos hackeó unos tres millones de identidades de militares a una agencia vinculada con el Pentágono.

El Pentágono reconoció que del Centro de Datos Laborales de Defensa fueron sustraídos unos 2,8 millones archivos de personas vivas y 294 mil de personas que han fallecido o que actualmente es ex personal de defensa o sus dependientes.