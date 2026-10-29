Filtran audios previos al choque de trenes en España; ordenaron avanzar pese a las advertencias

La difusión de tres grabaciones de audio entre maquinistas y el centro de control ferroviario de Madrid ha aportado nuevos elementos a la investigación del choque de trenes ocurrido el miércoles en España, que dejó al menos 69 personas muertas y decenas de heridos.

Los audios, publicados por medios como El País, Cadena SER y RTVE, registran comunicaciones previas al accidente entre los operadores y los conductores de dos convoyes. Según el contenido difundido, uno de los trenes recibió instrucciones para continuar su recorrido pese a que otro permanecía inmovilizado en el mismo tramo de la vía.

El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa estatal Renfe, que viajaba de Madrid a Sevilla, impactó por detrás contra un convoy de la compañía privada Iryo. En ambos trenes viajaban 544 personas: 397 en el primero y 147 en el segundo.

En uno de los audios, un operador del centro de control conversa con el maquinista del tren de Renfe, quien reportaba problemas técnicos. Después de intercambiar instrucciones, el controlador le indica que continúe el viaje y pase por debajo del sistema de señalización lateral a velocidad y con funcionamiento normales.

El conductor pregunta si debe avanzar a velocidad normal y recibe una respuesta afirmativa.

Este sistema de señalización funciona como una alternativa cuando falla el mecanismo automático de control o la transmisión de datos ferroviarios.

En otra grabación, el conductor del tren Iryo informa que perdió la comunicación con el sistema de control y que el convoy no podía moverse. Explica que se encontraba detenido frente a una señal de entrada en Urda, tras lo cual recibe indicaciones para reanudar el recorrido.

Sin embargo, en una comunicación posterior, el mismo maquinista vuelve a contactar al centro de control para señalar que el tren seguía inmovilizado y que no podía operar el sistema de seguridad.

Este último intercambio sugiere que el centro de control había recibido información de que el convoy de Iryo continuaba detenido mientras el tren de Renfe se aproximaba.

Investigan una posible falla en la señalización

De acuerdo con el ministro español de Transportes, Óscar Puente, un fallo informático relacionado con el sistema de señalización automática obligó inicialmente a detener los trenes en el tramo afectado.

Posteriormente, se habría autorizado al convoy de Renfe a continuar la marcha por un error, pese a que el tren de Iryo seguía detenido. Puente calificó de “inexplicable” la decisión de permitir que los trenes retomaran la circulación sin restricciones de velocidad.

La investigación busca establecer cómo se tomaron esas decisiones y qué papel tuvieron las fallas técnicas y las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control en el accidente.

La empresa Iryo sostuvo que su tren fue impactado por detrás por el convoy de Renfe. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para localizar víctimas y retirar los restos de los trenes.

Sánchez promete esclarecer lo ocurrido

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la zona del accidente y aseguró que las autoridades trabajan de manera continua para esclarecer las causas y atender a los familiares de las víctimas.

El mandatario afirmó que la investigación buscará determinar todos los detalles del siniestro y reforzar las medidas de seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.