Israel desaloja a cientos de familias palestinas de Cisjordania

El ejército israelí desalojó a numerosas familias palestinas de Hebrón, en Cisjordania ocupada, y continuaba este sábado con sus operaciones en la zona, un día después de un ataque que dejó dos soldados israelíes muertos.

La Autoridad Palestina, amenazada la víspera por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con una "gran sorpresa", pidió este sábado que la comunidad internacional ejerza presiones sobre Israel que vayan más allá de simples "condenas".

Ante "las crecientes amenazas de desplazamiento de población y destrucción, se necesita una acción internacional urgente", declaró el Ministerio palestino de Relaciones Exteriores, que reclamó "medidas concretas y disuasorias".

Entre 150 y 250 familias, según las estimaciones, fueron obligadas a abandonar sus viviendas en Hebrón, la mayor ciudad del territorio palestino ocupado desde 1967, a pocos días de unas elecciones legislativas que se anuncian muy reñidas para el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El dirigente israelí anunció el viernes una importante operación militar en Cisjordania, pocas horas después del ataque perpetrado por dos palestinos contra un puesto de control cerca de Hebrón, ciudad especialmente sensible donde cientos de colonos israelíes viven en medio de la población palestina.

Varios edificios fueron marcados con una cruz para indicar que habían sido desalojados. AFP

En el barrio de Ein Dir Baha', situado entre dos colinas, varios edificios fueron marcados con una cruz para indicar que habían sido desalojados, constataron periodistas de la AFP.

Dos horas para abandonar sus casas

Las calles están desiertas. No se ve a ningún habitante en el exterior y solo circulan vehículos del ejército israelí, desplegado masivamente en la zona. En una vivienda situada en una colina ondea una bandera israelí.

Higazi Shawer al Tamimi, comerciante de 70 años, contó que fue despertado por soldados israelíes a la una de la madrugada. Como a sus vecinos, le ordenaron abandonar la casa y le dieron dos horas para preparar algunas maletas, reunir documentos y encontrar dónde alojarse.

Todo esto ocurre "porque Benjamin Netanyahu quiere ganar" las elecciones con la "sangre de los palestinos", denunció.

"Pero no iremos a ninguna parte", agregó Al Tamimi.

Un tercio de la ciudad está afectado hasta ahora por la operación, estimó ante la AFP el gobernador de Hebrón, Khaled Dudin.

"Empezaron por el barrio del que procedían los atacantes, pero no tenemos ninguna garantía de que la operación no se extienda", añadió Dudin, denunciando un "castigo colectivo" contra civiles inocentes.

El gobernador cifra en 150 las familias desplazadas, aunque el número se acerca más a las 250, según el alcalde de Hebrón, Yusef al Jababari, y el activista local Isa Amro.

"Vamos a proporcionar alojamiento y ayuda a estas personas", aseguró el alcalde a la AFP.

El ejército israelí afirmó que lleva a cabo "registros precisos, selectivos y exhaustivos" en el barrio de origen de los dos atacantes, abatidos tras el ataque. Según la misma fuente, la operación podría prolongarse varios días, como suele ocurrir tras atentados palestinos.

Pero Netanyahu, que se juega su supervivencia política en las elecciones del martes, afirmó que prepara una operación de mayor envergadura, "como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días" de 1967.

Netanyahu prepara una operación mayor "como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días", a días de las elecciones. AFP

Lo que dice el derecho internacional

Los desalojos y desplazamientos de población en territorio ocupado están en el centro de un debate jurídico internacional. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, concluyó en una opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que el desplazamiento forzado de palestinos en algunas zonas violó las obligaciones de Israel.

El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe los traslados forzosos de población desde un territorio ocupado, con excepciones limitadas por la seguridad de los civiles o por razones militares imperiosas. Israel sostiene que sus operaciones en Cisjordania buscan neutralizar a grupos armados y su infraestructura.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó en un informe de septiembre que las fuerzas israelíes desplazaron por la fuerza a más de 33 mil palestinos de los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem. El organismo describió ese desplazamiento como "a gran escala, prolongado y sistemático" y advirtió que podría constituir traslado forzoso, un posible crimen de lesa humanidad cuando es generalizado o sistemático.

Amenazas contra la Autoridad Palestina

Su ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, también candidato en las legislativas, volvió a pedir el viernes el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, aunque no existe ningún indicio que la vincule con el ataque.

Entrevistado por el canal I24, el primer ministro israelí habló de "una gran sorpresa en preparación" para la Autoridad Palestina.

"Neutralizaré esa amenaza mediante medios que prefiero no detallar por ahora", afirmó Netanyahu.

Esto ocurre en un contexto de creciente tensión en Cisjordania, donde colonos radicales -que según sus críticos se benefician de la tolerancia e incluso del apoyo del gobierno israelí- multiplican las incursiones cada vez más violentas contra habitantes palestinos.

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din contabilizó 672 incidentes en los últimos 26 días, la mitad de ellos durante la cosecha de aceitunas de los palestinos, período tradicionalmente marcado por episodios de violencia protagonizados por colonos.

Los últimos sondeos sitúan a Netanyahu en empate técnico con su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y candidato centrista, también contrario a la creación de un Estado palestino pero que prometió actuar contra la violencia de los colonos.