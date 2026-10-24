Israel desplaza a más 2 mil palestinos en Hebrón y bloquea Cisjordania el día de las elecciones

El ejército israelí desplazó a cerca de 2 mil palestinos de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada, y anunció el bloqueo de los cruces a ese territorio durante el día de las elecciones legislativas, tras un ataque que dejó dos soldados israelíes muertos.

"Cerca de 2 mil han sido desplazados. Unidades seleccionadas están ahora operando allí", dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en una entrevista con la emisora pública Kan.

"No se les permitirá regresar a su barrio hasta que hayamos terminado de ocuparnos de todos los asuntos de Hamás en Hebrón", agregó Katz.

La Autoridad Palestina pidió presión de la comunidad internacional a Israel para proteger a los residentes, que dijeron que los soldados anunciaron las evacuaciones a través de megáfonos en la noche mientras tomaban lo que podían antes de partir.

La fuerza armada israelí anunció en Telegram "la prohibición de entradas y salidas para trabajadores palestinos" en Cisjordania y el Valle del Jordán, incluidas las zonas industriales, así como los cruces terrestres durante el día de las elecciones, el martes 27 de octubre.

El ejército israelí dijo que entre el viernes y el sábado realizó operaciones en 40 zonas de Cisjordania y capturó a unos 40 sospechosos.

Dos horas para dejar su casa

En el barrio de Ein Dir Baha', varios edificios fueron marcados con una cruz para indicar que habían sido desalojados, constataron periodistas de la AFP.

Higazi Shawer al Tamimi, comerciante de 70 años, contó que soldados israelíes lo despertaron a la una de la madrugada. Como a sus vecinos, le ordenaron abandonar la casa y le dieron dos horas para preparar algunas maletas, reunir documentos y encontrar dónde alojarse.

"Pero no iremos a ninguna parte", dijo Al Tamimi, quien denunció que todo ocurre "porque Benjamin Netanyahu quiere ganar" las elecciones con la "sangre de los palestinos".

Un tercio de la ciudad está afectado por la operación, estimó ante la AFP el gobernador de Hebrón, Khaled Dudin. El gobernador cifra en 150 las familias desplazadas, aunque el número se acerca más a las 250, según el alcalde, Yusef al Jababari, y el activista local Isa Amro.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció el viernes una importante operación militar en Cisjordania, pocas horas después del ataque perpetrado por dos palestinos contra un puesto de control cerca de Hebrón, y afirmó que prepara una operación de mayor envergadura, "como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días" de 1967.

Lo que dice el derecho internacional

El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe los traslados forzosos de población desde un territorio ocupado, con excepciones limitadas por la seguridad de los civiles o por razones militares imperiosas. El artículo 33 prohíbe las penas colectivas, según la Comisión Internacional de Juristas, que las considera prohibidas contra personas protegidas por delitos que no cometieron personalmente.

La Corte Internacional de Justicia concluyó en una opinión consultiva de julio de 2024 que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que el desplazamiento forzado de palestinos en algunas zonas violó sus obligaciones.

En septiembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que fuerzas israelíes desplazaron por la fuerza a más de 33 mil palestinos de campos de refugiados en Cisjordania. Israel describe sus operaciones como acciones antiterroristas.