Delcy Rodríguez y María Corina Machado chocan por los plazos de las elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá comicios conforme a la Constitución, pero no anunció una fecha. La opositora, María Corina Machado, sostuvo que las presidenciales están previstas para 2027 como parte de la transición democrática impulsada con el respaldo de Estados Unidos.

Rodríguez afirmó que se realizarán todos los comicios establecidos en la Constitución venezolana, aunque no precisó cuándo tendrán lugar. Como parte de sus condiciones, anunció que las votaciones deberán estar organizadas por una autoridad electoral renovada y garantizar una participación equitativa de las distintas fuerzas políticas.

La mandataria encargada sostuvo que antes de definir los tiempos electorales es necesario avanzar en objetivos políticos e institucionales, entre ellos la convivencia democrática, la paz y una reforma jurídica ordenada. También advirtió que las elecciones deben contribuir a resolver las diferencias, en lugar de generar nuevos conflictos.

Machado plantea elecciones presidenciales en 2027

Por su parte, María Corina Machado afirmó que la transición política venezolana avanza y defendió la realización de elecciones presidenciales en 2027. La dirigente opositora hizo estas declaraciones durante su primera conferencia de prensa tras regresar al país el domingo pasado, luego de permanecer 10 meses en el exilio.

Machado aseguró que su retorno busca reactivar la movilización ciudadana de cara a los próximos comicios. También consideró que los acontecimientos recientes muestran avances en el plan de transición de tres fases promovido por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La opositora agradeció a Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la administración estadounidense por la operación del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Según Machado, estas acciones abrieron una oportunidad para impulsar un cambio político en Venezuela.

Asimismo, señaló que Rubio ha planteado una secuencia de medidas que contempla elecciones presidenciales en 2027 y afirmó que el proceso de transición democrática es irreversible.