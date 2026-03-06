Israel lanza nuevo de ataque "a gran escala" sobre Teherán; Irán hace lo mismo en Tel Aviv

Israel anunció el sábado el lanzamiento de ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán, mientras que la radiotelevisión estatal iraní informó de una explosión en la zona oeste de la ciudad.

Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala" contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí.

El anuncio de la nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército de Israel dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel.

Se escuchó una serie de explosiones en Tel Aviv después de estos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por parte de las defensas israelíes.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, declaró no tener información sobre víctimas.

El ejército publicó después un comunicado en el que señalaba que los habitantes podían abandonar sus refugios "en todas las regiones del país".

Irán rechaza intervencionismo estadunidense

El embajador de Irán ante la ONU rechazó el viernes la "injerencia" de Estados Unidos en los asuntos internos de su país, después de que el presidente Donald Trump afirmara que debía estar "implicado" en la elección del sucesor del líder supremo iraní.

La presunta declaración del presidente de Estados Unidos sobre la elección de un nuevo líder supremo en Irán constituye una clara violación de los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", declaró a la prensa el diplomático iraní Amir Saeid Iravani en la sede de la ONU en Nueva York.

"Irán es un Estado soberano e independiente. No acepta ni aceptará jamás que ninguna potencia extranjera interfiera en sus asuntos internos", añadió.

Trump exigió el jueves que "debía estar implicado" en la elección del sucesor de Jamenei, quien murió el sábado pasado en un ataque al comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel sobre Irán.

De otro lado, el embajador iraní reiteró que la respuesta de su país a los ataques israeloestadunidenses es "legal, necesaria y proporcionada".

Además aseguró que Irán, que ha lanzado ataques sobre varios países del Golfo, solo apunta contra "objetivos militares de los agresores".

Con información de AFP.