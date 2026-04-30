Congreso de Brasil revoca veto de Lula y reduce condena de Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este jueves la reducción de la pena de prisión por intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, en una decisión que representa una segunda derrota política para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en menos de 24 horas.

Con 318 votos contra 144 en la Cámara de Diputados y 49 contra 24 en el Senado, los legisladores anularon el veto presidencial al proyecto de ley de sentencias, que modifica la forma en que se calculan las penas de prisión. La medida beneficia directamente a Bolsonaro y a otros condenados por el intento de golpe de Estado de 2022.

Apenas un día antes, el Senado rechazó la nominación de un candidato presidencial para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo Federal (TSF), algo que no ocurría desde hacía décadas. Este revés se da a menos de seis meses de las elecciones en las que Lula buscará un cuarto mandato.

La decisión del Congreso no solo reduce la condena de Bolsonaro, sino que también marca un desafío directo al poder de Lula en el Legislativo, evidenciando la capacidad de la oposición para articular mayorías en temas clave.

El proyecto de ley de sentencias, ahora vigente tras la revocación del veto, podría sentar un precedente en la forma en que se aplican las penas en casos de delitos políticos y de seguridad nacional.