Estados Unidos reanuda vuelos de pasajeros a Venezuela tras siete años

El servicio aéreo de pasajeros entre Estados Unidos y Venezuela se reanudó este jueves con la llegada a Caracas de un vuelo de American Airlines procedente de Miami. El avión, un Embraer 175 operado por Envoy, filial regional de la aerolínea, transportó a funcionarios de Washington y periodistas, marcando el reinicio de una ruta suspendida desde 2019.

American Airlines anunció que ofrecerá un vuelo diario y que a partir del 21 de mayo añadirá un segundo servicio. La compañía, que comenzó a operar en Venezuela en 1987, fue la mayor aerolínea estadounidense en el país hasta que suspendió sus operaciones tras la prohibición emitida por el gobierno de Donald Trump.

Decisión política y diplomática

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, levantó en enero la orden que impedía a las aerolíneas estadounidenses volar a Venezuela.

En marzo, se aprobó la solicitud de American Airlines para retomar los viajes. La medida se enmarca en un proceso de reapertura diplomática y económica tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

American Airlines reanudó vuelos de pasajeros entre Miami y Caracas, marcando el regreso del servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años. AFP

Bienvenida oficial en Caracas

La ministra de Transportes de Venezuela, Jacqueline Faría, encabezó el acto de recepción en el aeropuerto de Maiquetía, acompañada por el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett.

“Para Venezuela es un placer recibir estos vuelos porque significa conectividad, que significa a su vez desarrollo, que significa productividad, que significa atención para el pueblo”, expresó Faría.

Barrett, por su parte, destacó que el día marca “otro hito histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, señalando que la reapertura de vuelos es una señal clara de que el país “vuelve a estar abierto a los negocios”.

American Airlines reanudó vuelos de pasajeros entre Miami y Caracas, marcando el regreso del servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años. AFP

Expectativas de tráfico aéreo

Las autoridades venezolanas prevén que los vuelos reanudados transporten alrededor de 100,000 pasajeros al año, lo que equivale a entre 7,200 y 8,000 viajeros mensuales. El servicio está orientado tanto a viajes de negocios como de placer y humanitarios.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) visitó Caracas en marzo para revisar los procedimientos de seguridad aeroportuaria, requisito indispensable para la reanudación del servicio. Tras la inspección, American Airlines confirmó sus planes de reinicio de operaciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró en marzo a Venezuela de la lista de países con prohibición de viaje, aunque mantiene una advertencia de “reconsiderar el viaje” debido a riesgos de delincuencia, secuestro, terrorismo y deficiencias en la infraestructura sanitaria.