Rusia habría proporcionado inteligencia a Irán sobre ubicación de buques y aviones de EU

En medio de la creciente confrontación militar en Medio Oriente, nuevos reportes de inteligencia sugieren que Rusia podría estar apoyando a Irán con información estratégica sobre fuerzas estadounidenses, un factor que podría escalar aún más la guerra que ya involucra a Estados Unidos, Israel y Teherán.

Un informe publicado este jueves 5 de marzo de 2026 por el diario The Washington Post afirma que Moscú habría proporcionado datos sensibles sobre la ubicación de buques de guerra, aeronaves y otras instalaciones militares estadounidenses en la región. La información habría sido utilizada por Irán para mejorar la precisión de algunos de sus ataques recientes.

El reporte cita a tres funcionarios familiarizados con informes de inteligencia estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Inteligencia sobre fuerzas de EU

De acuerdo con la investigación del diario estadounidense, la cooperación habría comenzado poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán el sábado pasado.

Según las fuentes citadas, Rusia habría transmitido a Teherán datos sobre posiciones estratégicas de activos militares estadunidenses, incluidos buques en el Golfo Pérsico, instalaciones de mando y control, radares y bases utilizadas por personal militar o de inteligencia.

Uno de los funcionarios consultados describió la operación como “un esfuerzo muy comprehensivo”, lo que sugiere que el flujo de información podría haber sido sistemático.

La inteligencia rusa habría permitido a Irán identificar con mayor precisión objetivos estadunidenses, lo que explicaría el aumento en la efectividad de algunos ataques recientes contra posiciones de Washington en la región.

Reportes de inteligencia sugieren cooperación entre Rusia e Irán en plena escalada militar con Estados Unidos e Israel. REUTERS

Entre los incidentes citados como ejemplo figura un ataque con drones ocurrido el domingo en Kuwait, donde murieron seis militares estadounidenses.

El informe también menciona que algunos bombardeos iraníes habrían logrado atravesar sistemas de defensa aérea, lo que generó sospechas dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la posible ayuda externa.

Capacidades satelitales rusas darían ventaja a Teherán

Expertos consultados por el periódico señalaron que Irán tiene capacidades limitadas para vigilar movimientos militares a gran escala, especialmente en mar abierto o en bases dispersas en Medio Oriente.

El país posee solo un pequeño número de satélites de uso militar y carece de una constelación orbital propia capaz de ofrecer vigilancia constante.

En contraste, Rusia cuenta con capacidades satelitales mucho más avanzadas, incluyendo sistemas de observación que pueden rastrear movimientos de buques y aeronaves con mayor precisión.

El acceso a ese tipo de información podría explicar por qué algunos analistas consideran que los ataques iraníes recientes han sido “más precisos y sofisticados” que en conflictos anteriores.

Hasta el momento, el gobierno ruso no ha confirmado ni negado directamente la información publicada por el diario estadounidense.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado en días recientes que el conflicto en Medio Oriente “no es nuestra guerra” y que Moscú debe centrarse en sus propios intereses estratégicos.

Sin embargo, Rusia ha criticado públicamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, uno de sus socios en la región.

Analistas internacionales señalan que Moscú podría estar intentando equilibrar su postura, condenando la ofensiva occidental pero evitando una confrontación directa con Washington.

El desarrollo de esta posible cooperación también se produce en un momento delicado para Rusia, que mantiene tensiones con Estados Unidos por la guerra en Ucrania y por el apoyo militar occidental a Kiev.

Si se confirma el intercambio de inteligencia, el episodio podría profundizar la rivalidad geopolítica entre Moscú y Washington, al tiempo que ampliaría el alcance internacional del conflicto en Medio Oriente.