Dan prisión preventiva a Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump

El sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), identificado como Cole Allen, permanecerá bajo custodia en prisión preventiva sin derecho a fianza. La medida fue dictada por las autoridades judiciales de Estados Unidos, quienes consideraron la gravedad de los cargos en su contra tras el intento de asesinato del presidente Donald Trump.

Allen se encuentra actualmente en confinamiento de 24 horas, bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se desarrolla el proceso judicial. La decisión busca garantizar que el acusado no represente un riesgo adicional ni interfiera en las investigaciones en curso.

La siguiente acción judicial está programada para el 11 de mayo, fecha en la que se celebrará una audiencia preliminar. En ella se espera que la fiscalía presente más pruebas sobre el caso y que la defensa exponga sus argumentos iniciales.

El ataque se produjo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne a periodistas y autoridades en Washington. El presidente Trump fue evacuado de inmediato por el Servicio Secreto, mientras el sospechoso fue detenido en el lugar. Aunque se escucharon varias detonaciones, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.