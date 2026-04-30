Israel abate a terroristas de Hamás y Hezbolá en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que en la Franja de Gaza fue abatido Ibrahim Abu Zikr, identificado como integrante de Hamas, organización sunita respaldada por Irán. Según el comunicado oficial, Abu Zikr planeaba ejecutar un ataque contra tropas israelíes en el corto plazo y había liderado múltiples acciones armadas durante el conflicto.

El Ejército israelí destacó que antes de la ofensiva se adoptaron medidas para reducir riesgos a la población civil, incluyendo el uso de armamento de precisión y vigilancia aérea. Además, señalaron que Abu Zikr también se desempeñaba como paramédico dentro de los servicios médicos del grupo.

Ataques en el sur del Líbano

En un segundo informe, las FDI detallaron que fuerzas de la División 146, en coordinación con la Fuerza Aérea, abatieron a cinco combatientes de Hezbollah cerca de posiciones israelíes en el sur del Líbano. El grupo, también financiado por Irán, había lanzado drones explosivos en dos incidentes separados contra instalaciones militares israelíes. Los artefactos impactaron en las cercanías de las tropas, aunque no se registraron heridos.

Las autoridades militares calificaron estas acciones como violaciones adicionales del alto el fuego vigente en la frontera norte y reiteraron que sus fuerzas seguirán desplegadas para neutralizar amenazas contra la población y los efectivos israelíes.

Intercepción de flotilla internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que fuerzas navales detuvieron a cerca de 175 activistas que viajaban en 20 barcos de una flotilla internacional con destino a la Franja de Gaza. En un comunicado acompañado de un video, la cartera señaló que los activistas fueron trasladados pacíficamente hacia Israel.

La flotilla, denominada Global Sumud, estaba compuesta por 58 embarcaciones que buscaban llevar ayuda humanitaria al enclave palestino. Según los organizadores, durante la madrugada Israel interceptó 22 barcos en aguas internacionales cerca de Grecia, tras ser rodeados por naves israelíes.

Israel mantiene el control de todos los accesos a la Franja de Gaza, lo que ha generado acusaciones de organizaciones internacionales que denuncian la obstrucción del ingreso de bienes esenciales al territorio. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, la población del enclave ha enfrentado una grave escasez de suministros, lo que ha intensificado las críticas hacia las políticas de bloqueo.