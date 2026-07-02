Israel es acusado de cometer “genocidio reproductivo” contra palestinos

Israel ha llevado a cabo durante décadas un “genocidio reproductivo” contra la población palestina mediante la destrucción sistemática de hospitales, clínicas de salud reproductiva, infraestructura médica y condiciones de vida que impiden la continuidad de la población, según un nuevo informe del Colectivo Feminista Palestino.

La organización sostiene que esta política se intensificó tras el inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, desencadenada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El documento, titulado Un Estado depredador: violencia sexualizada y de género sistemática israelí contra los palestinos, afirma que la invasión militar de Israel no solo ha causado miles de muertes, sino que también busca destruir las condiciones necesarias para que las familias palestinas puedan sobrevivir y reproducirse.

Sus conclusiones coinciden con recientes hallazgos de una comisión investigadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que denunció ataques deliberados contra menores palestinos como parte central de la ofensiva militar.

Destrucción de hospitales y efectos sobre la fertilidad

El informe del Colectivo Feminista Palestino, de 188 páginas, sostiene que Israel ha destruido salas de maternidad, hospitales especializados y clínicas de fertilización in vitro en Gaza, además de atacar infraestructura básica indispensable para la vida cotidiana.

Según la organización, la utilización de armas como el fósforo blanco y otras municiones tóxicas podría generar consecuencias de largo plazo sobre la fertilidad de la población palestina, con efectos que incluso alcanzarían a futuras generaciones.

Paralelamente, la comisión investigadora de la ONU documentó que desde octubre de 2023 Israel ha matado a más de 21 mil niños palestinos, mientras que otros 5 mil 160 permanecerían sepultados bajo los escombros. Además, Middle East Eye reportó que hasta octubre de 2024 al menos 15 mil menores habían perdido a sus madres.

El informe también describe una amplia destrucción de escuelas, hospitales, centros médicos y espacios dedicados a la atención infantil, además de denunciar casos de violencia reproductiva, tortura y ataques selectivos contra menores.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, la violencia no ha cesado completamente. Al menos cinco personas murieron recientemente en ataques con drones israelíes en distintos puntos de Gaza.

Mientras tanto, la Junta de Paz para Gaza promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la creación de campamentos "libres de Hamas" y afirmó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) "no es bienvenida en la nueva Gaza". La Autoridad Nacional Palestina rechazó esas declaraciones al considerar que ignoran las causas del conflicto y la prolongada ocupación israelí.

ONU denuncia ataques deliberados contra niños

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado afirmó que existen pruebas de que las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente a niños palestinos, acciones que calificó como genocidio y otros crímenes atroces en Gaza, además de crímenes de guerra en Cisjordania.

Las pruebas demuestran que las fuerzas de seguridad israelíes han atacado y asesinado deliberadamente a niños palestinos”, declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

El informe sostiene que desde octubre de 2023 más de 20 mil niños han sido asesinados por Israel y otros 44 mil han resultado heridos. También documenta casos de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, hambruna provocada por el bloqueo, destrucción de hospitales maternos y neonatales, así como el colapso del sistema educativo, factores que, según la comisión, han destruido la infancia de toda una generación de palestinos.

Cualquier persona que lea el informe de hoy no puede tener ninguna duda de que las acciones de las autoridades israelíes contra los niños palestinos han violado todas las normas jurídicas internacionales y deben rendir cuentas”, afirmó el comisionado Chris Sidoti, quien expuso testimonios de menores que habrían sido asesinados o abandonados heridos por soldados israelíes durante operaciones militares.

La comisión concluye que las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de estas acciones afectarán durante décadas a la población infantil palestina y comprometerán el futuro de toda una generación.