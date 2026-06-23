Comisión de la ONU acusa a Israel de atacar a niños palestinos y denuncia genocidio

Una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó este martes a Israel de "apuntar" contra los niños palestinos en la Franja de Gaza y volvió a denunciar la existencia de un presunto genocidio.

Con motivo de la publicación de un nuevo informe, Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, afirmó en un comunicado que "al apuntar contra niños, Israel ataca la capacidad del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro".

Por su parte, Israel calificó el informe como "difamatorio" y acusó a la comisión de ignorar las acciones de Hamás, al que señaló por atacar a niños israelíes y utilizar a menores palestinos como escudos humanos.

Comisión insiste en acusación de genocidio

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque sin representar oficialmente a la organización, concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio.

Tras la publicación de ese informe, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que observaba "pruebas crecientes" de un genocidio en Gaza.

En su más reciente reporte, la comisión señala que encontró evidencia de que "las fuerzas de seguridad israelíes apuntaron y mataron deliberadamente a niños palestinos", un elemento que consideró clave para determinar una supuesta intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes.

Según los investigadores, existen "motivos razonables" para concluir que las autoridades y fuerzas de seguridad de Israel "han continuado cometiendo el crimen de genocidio" en la Franja de Gaza.

Daños "irreversibles" para una generación

"Incluso después del alto al fuego de octubre de 2025, se continúa matando e hiriendo gravemente a niños. Israel sigue ignorando el alto al fuego y la protección que el derecho internacional obliga a brindar a los niños palestinos", indicó la comisión.

El grupo investigador advirtió que, aun cuando cesen los enfrentamientos en Gaza y Cisjordania, los efectos sobre la niñez de Palestina permanecerán durante años.

La destrucción de su salud, de su educación y de su desarrollo es irreversible", sostuvo.

Israel y Hamás se acusan prácticamente a diario de incumplir la tregua que entró en vigor en octubre pasado, mientras la violencia continúa afectando a la Franja de Gaza tras la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Debido a las restricciones impuestas a los medios de comunicación y al acceso limitado al territorio, la AFP señaló que no puede verificar de manera independiente los balances ni cubrir libremente la situación sobre el terreno.

Acusan ataques contra maternidades y servicios médicos

En septiembre pasado, la comisión sostuvo que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos genocidas contemplados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Entre ellos mencionó la matanza de miembros del grupo, las lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial, así como medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo.

En el nuevo informe, los investigadores denuncian ataques selectivos contra servicios de neonatología y maternidad, lo que, aseguran, ha provocado un aumento de abortos espontáneos y malformaciones genitales, con consecuencias duraderas para "la continuidad de la población".

Hambre, educación y desarrollo infantil

La comisión también sostiene que "el hambre provocada por el bloqueo" israelí sobre Gaza ha contribuido a la muerte de menores y al deterioro grave de su estado de salud.

Asimismo, señala que el desmantelamiento y destrucción de estructuras de protección y educación tanto en Gaza como en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, han puesto en riesgo el desarrollo de miles de niños y debilitado "los fundamentos de la sociedad palestina".

De acuerdo con el informe, estas afectaciones tendrán consecuencias profundas y duraderas para las futuras generaciones palestinas.

Con información de AFP.

*mcam