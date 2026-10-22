Netanyahu comparte video bailando con Trump mientras llega a las elecciones con un juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó en su cuenta de TikTok un video generado con inteligencia artificial en el que aparece bailando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ritmo de "Dame hombro". La publicación llega a cinco días de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que Netanyahu se juega su continuidad en el poder.

En el clip, Trump sale de un aeropuerto con una maleta mientras Netanyahu camina delante. Al escuchar la canción, el líder israelí se devuelve y empieza a bailar; el mandatario estadounidense deja su equipaje a un lado y se suma a la coreografía, ante la mirada de curiosos y flanqueados por las banderas de ambos países.

El primer ministro acompañó la publicación con las banderas de Israel y Estados Unidos. Según un primer conteo, el video acumulaba más de 4.4 millones de visualizaciones, 525 mil 500 "me gusta" y 450 mil 400 compartidos. Otro medio reportó 9.2 millones de reproducciones y 1.1 millones de "me gusta" horas después.

Un baile viral en plena campaña

No es la primera vez que Netanyahu se suma a la tendencia viral. El sábado 10 de octubre publicó otro video creado con IA en el que realizaba los movimientos característicos del baile.

En tono humorístico, aludió a la posibilidad de haber ejecutado esos pasos durante la toma de posesión de Jair Bolsonaro, en 2018, y aclaró que el audiovisual era artificial. También aprovechó la publicación para enviar un mensaje político contra sus adversarios y pedir apoyo para su partido, el Likud.

La canción, del dominicano Bulin 47 y el colombiano Kevin Wai, nació en las calles de Madrid, cuando el primero se encontró con Wai, músico y creador de contenido conocido por invitar a transeúntes a improvisar temas en plena vía pública.

El examen de Netanyahu en las urnas

El Knéset se disolvió el 17 de julio, tras crisis recurrentes en la coalición por el reclutamiento militar de los ultraortodoxos.

Según el promedio de encuestas de israel.com, los partidos de la coalición saliente suman 49.9 escaños, 11.1 menos de los 61 necesarios para gobernar. El Likud promedia 20.3 escaños, frente a los 22.1 de Yashar, el partido de Gadi Eisenkot, que lidera siete de ocho sondeos. Ninguna encuesta da mayoría a la coalición saliente; la más cercana, de i24 News, le otorga 58.

Netanyahu llega a la votación con su juicio por corrupción en curso desde mayo de 2020, por los casos 1000, 2000 y 4000, que involucran regalos a cambio de favores políticos y supuestos acuerdos para obtener cobertura mediática favorable. Se ha negado a admitir culpabilidad.

Netanyahu enfrenta un juicio por corrupción desde mayo de 2020. Especial.

En noviembre de 2025 solicitó un indulto al presidente Isaac Herzog. Trump envió a Herzog una carta para instarlo a concederlo, algo que la oposición israelí calificó de injerencia extranjera.

A ello se suman las órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva en Gaza, donde han muerto más de 70 mil palestinos desde octubre de 2023, según la cifra citada por TRT Español.