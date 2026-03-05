Noboa expulsa a embajador cubano de Ecuador y se alinea más EU

El gobierno de Ecuador expulsó ayer al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró “persona non grata” a Gutiérrez.

Se concede un plazo de 48 horas para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional”, según un comunicado de la cancillería del país sudamericano.

Ecuador amparó su decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en “cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión”.

Esto ocurrió un día después del inicio de operaciones conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico.

Además, el pasado martes Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

Acto inamistoso y sin precedentes

La cancillería cubana calificó la decisión como un “acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones” entre los dos países.

No parece casual que la medida haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política”, señaló la cancillería en un comunicado.

Tras la difusión de la noticia, en Quito un decenas de personas llegaron hasta la sede de la embajada con flores, carteles y banderas para rechazar la decisión del gobierno ecuatoriano.

Esto me causó una enorme indignación, vergüenza”, dijo María Augusta Calle, exembajadora de Ecuador en Cuba.

El abogado de 51 años Vladimir Paguay opinó que Noboa “está siguiendo lineamientos del gobierno norteamericano”.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadunidense Donald Trump, cuyo gobierno endurece las medidas de bloqueo contra la isla comunista.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el próximo 7 de marzo.

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles.

Parrillada de papeles”, escribió el mandatario sin dar más detalles.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a sólo 150 kilómetros de la costa de Florida.

La Unión Americana considera a Cuba una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadunidense.

Una decena de miembros de la fuerza pública ecuatoriana, policías y militares, patrullaban el exterior de la embajada ayer.

Con información de AFP.

*mcam